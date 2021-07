Per la rubrica di giardinaggio di ProiezionidiBorsa oggi proponiamo i segreti che rendono splendido il fiore simbolo dell’estate, come il suo nome ci suggerisce. Il girasole, in realtà, è un fiore annuale ma, sarà per il nome o per il colore, si associa alla bella stagione. Non è un fiore come gli altri, poiché mentre alcune piante sono velenose, le componenti del girasole sono commestibili. Basti pensare ai semi che possono essere consumati come frutta secca o per cui si produce l’olio di semi di girasole. Oppure ai germogli che possono essere portati in tavola e consumati fritti.

Insomma chi decide di coltivare questa splendida pianta avrà fatto la scelta giusta. Vediamo allora quali sono i segreti di cui parlavamo poc’anzi affinché la nostra pianta di girasole sia sempre splendente e florida.

Per avere la pianta di girasole sempre meravigliosa e rigogliosa bastano questi 2 trucchetti

Cosa fare per ottenere una bellissima fioritura del girasole? Per avere la pianta di girasole sempre meravigliosa e rigogliosa bastano questi 2 trucchetti:

Prendiamo i semi di girasole e li disponiamo nel cotone idrofilo dentro ad una vaschetta, spruzziamo abbondante acqua e chiudiamo con il cellofan per una settimana. Trascorsi i giorni i semi risultano germogliati per cui li trapiantiamo nei vasi con della terra. Questa deve essere profonda più della metà rispetto al vaso per lasciare lo spazio e libertà di crescita alla pianta. Mano a mano che la pianta cresce e diventa sempre più lunga, aiutiamola nel movimento posizionando e attaccando un bastoncino di legno.

La pianta ha bisogno d’acqua e di potassio e fosforo, per cui dobbiamo concimare il terreno. Possiamo utilizzare le bucce di banana, gli scarti delle verdure, il guscio delle uova e i fondi di caffè.

Ecco perché utilizzando questi concimi naturali e questo trucchetto infallibile avremo una pianta di girasole splendete arricchendo così la nostra casa.

