Esiste una leggenda greca, romantica, ma contemporaneamente straziante, che ha come protagonista l’albero di gelso. Ovidio, nelle sue metamorfosi, scrive di due giovani innamorati, Tisbe e Piramo, che potevano parlarsi solo attraverso la fessura di un muro. Un giorno decidono di scappare insieme, fino a trovare un po’ di pace sotto l’ombra di un gelso bianco.

Al mattino seguente la giovane Tisbe andò al vicino corso d’acqua per bere, trovando una leonessa, fuggì via, facendo cadere il suo velo. La belva imbrattò l’indumento di sangue della precedente vittima, non appena l’innamorato vide il velo insanguinato e il leone pensò subito il peggio. Per vendicare l’amata, lottò con l’animale, ferendosi a morte.

Appena la donna ritornò sul posto, per il dolore, si tolse la vita. Il sangue versato dai giovani è legato al colore dei gelsi, rossi e scuri. Oggi quest’albero è ricercato per la sua bellezza e per i benefici che donano i suoi meravigliosi frutti.

Per purificare l’aria in giardino dobbiamo piantare questo albero dai frutti golosi

Non solo i frutti sono buoni da mangiare, ma il resto dell’albero ha delle incredibili proprietà. È un naturale anti-smog, riduce l’inquinamento aereo, ma anche quello in eccesso del terreno. Riesce a filtrare le polveri sottili e gli agenti inquinanti che respiriamo quotidianamente. Attraverso le foglie, e soprattutto le radici, neutralizzano e assorbono anidride carbonica, monossido di carbonio, cloro e altre sostanze tossiche per l’uomo. Grazie alla fotosintesi clorofilliana, aiutano a combattere lo smog ed a rendere l’aria più sana. L’unica condizione è che l’albero sia in uno stato di benessere, curato e non trattato.

Il gelso non è l’unico albero ad avere questo potere, esistono altre tipologie che aiutano a purificare l’aria. Secondo uno studio effettuato dall’istituto di bioeconomia del CNR di Bologna, il bagolaro è il miglior albero utile a contrastare le polveri sottili.

Quindi, per purificare l’aria in giardino dobbiamo piantare questo albero dai frutti golosi, il gelso un antismog utile a migliorare l’ambiente circostante.