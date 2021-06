Continuiamo la nostra rubrica sui viaggi e sulle più belle mete turistiche dell’estate 2021 rimanendo in Italia. Il team di ProiezionidiBorsa è sempre pronto a suggerire ai Lettori posti sconosciuti ma incantevoli. Anche questo articolo tratterà di una meta che veramente in pochi conoscono ma che vale la pena visitare almeno una volta nella vita.

Recentemente abbiamo parlato di una meravigliosa spiaggia siciliana vicino alle saline di Marsala e per leggere l’articolo ecco dove cliccare. Rimaniamo nella splendida Sicilia. La regione è famosa per il suo mare cristallino, per le isole, per il buon cibo e per la natura. Ma forse non tutti sanno che l’isola ospita un lago in provincia di Palermo.

La città di Piana degli Albanesi

Forse il nome non è nuovo. Infatti si dice che una delle migliori ricotte per fare i famosi e gustosi cannoli siciliani o la cassata provenga proprio da questa città. Chiamata così perché risiede la più grande comunità albanese di tutta Italia, la città ha una ricca tradizione culturale e storica. La città sorge sulla pianura della Fusha ed è vicina a Monreale, famosa per la sua Cattedrale. Chi ama immergersi nella natura e vedere un panorama mozzafiato dovrebbe venire a Piana degli Albanesi.

Si trova in Italia questa bellissima riserva naturale famosa per il lago e le orchidee

Oltre alla ricotta, Piana degli Albanesi è conosciuta per il lago, inserito nella riserva naturale orientata Serre della Pizzuta. Questa comprende il Monte Pizzuta che comprende a sua volta la grotta del Garrone, lo Zubbione e la Costa di Carpineto. Nella riserva naturale la flora è incantevole e si possono ammirare diverse specie di orchidee selvatiche.

Il lago di Piana degli Albanesi è il più grande bacino artificiale della regione ed è il maggior punto di interesse e di riferimento. Il paesaggio che si affaccia sembra una cartolina e questo comporta un grande afflusso di turisti. Nell’area è possibile fare i picnic e percorsi di mountain bike. Ecco come si trova in Italia questa bellissima riserva naturale famosa per il lago e le orchidee.