Per avere glutei sodi e cosce scolpite e toniche snellendo anche i fianchi bastano pochi minuti di questo semplice esercizio

Prendersi cura di sé significa pensare soprattutto alla salute del proprio corpo. Fare attività fisica non è solo un passatempo, ma un modo per stare bene ed essere in forma. Non pensiamo che si tratti di una questione estetica. Essere magri non significa necessariamente avere un fisico tonico e prestante.

In realtà, un allenamento giornaliero strutturato ci dà l’opportunità di eliminare tossine, grassi in eccesso e di modellare il nostro corpo. Per questo è possibile creare dei percorsi o delle attività ad hoc che ci aiutino con i nostri punti critici. Per fare ciò non sarà necessario pagare una palestra e nemmeno un personal trainer.

Oggi vedremo come sfruttare un semplicissimo esercizio per avere glutei sodi e cosce scolpite e toniche in pochi minuti di allenamento al giorno. Inoltre, non dovremo acquistare nessun attrezzo, ma bisognerà posizionarsi in un luogo preciso della casa. Se siamo curiosi di sapere qual è, non ci resta che continuare nella lettura.

Per tonificare gambe e glutei basta salire

Ebbene, potrebbe sembrare strano, ma fare le salite è uno dei modi più semplici e naturali per allenare i muscoli della parte inferiore del corpo. In gergo tecnico si chiama stair climbing, ossia salire le scale, e ha riscosso tantissimi successi. Questo allenamento si compone di tantissimi esercizi, ognuno pensato per allenare uno o più muscoli.

Inoltre, essendo un esercizio completo, allena anche fiato e cuore. Infatti, è un ottimo allenamento usato anche da importanti sportivi per la preparazione atletica prima delle gare. Può capitare a tutti di salire le scale e di avere il fiatone. Questo accade perché, rispetto alla corsa o ad altri esercizi cardio, fare le scale sollecita molto i muscoli di tutto il corpo richiedendo più ossigeno. Adesso, però, vediamo come sfruttare le scale di casa con esercizi semplici per scolpire il nostro fisico.

Per avere glutei sodi e cosce scolpite e toniche snellendo anche i fianchi bastano pochi minuti di questo semplice esercizio

È strabiliante, ma soltanto facendo le scale una persona può riuscire a perdere fino a 500 kcal in un’ora. Non dobbiamo necessariamente salire gli scalini, infatti, la cosa importante è la velocità con cui si eseguono. Se scendiamo lavoriamo i quadricipiti, mentre se saliamo lavoriamo i glutei e al contempo aumentiamo la capacità del fiato e diminuiamo la massa grassa. Anche i fianchi e la cintura addominale lavorerà e si rafforzerà assottigliando il girovita.

Per iniziare proviamo a salire e scendere le scale per 20 minuti consecutivi a una velocità normale. Un aspetto importantissimo è la respirazione, l’unica ad aiutare e sostenere cuore e muscolatura.

Tuttavia, prima è necessario riscaldare il corpo con una camminata veloce di 5 minuti. Solo dopo il riscaldamento iniziamo a salire e scendere una rampa di scale di almeno 15 gradini. Rallentiamo se ci pare di non avere fiato. Dopo i primi 10 minuti, effettuiamo 1 minuto di pausa. Aumenteremo la velocità gradatamente nel tempo.

Lettura consigliata

Dimagrire e allenare il corpo con questo oggetto economico in una breve sessione al giorno e ritornare in forma