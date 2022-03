I movimenti dei pianeti nel cielo astrale non avvengono alla velocità della luce, ma non per questo sono trascurabili. Abbiamo chiesto agli esperti la posizione delle stelle in questo weekend e scoperto che ci sarà un transito momentaneo e uno più duraturo.

Il primo attiene a un passaggio che durerà lo spazio di un weekend, ossia le giornate di sabato 12 e domenica 13 marzo. Infatti la Luna lascia i Gemelli e passa in Cancro nella serata di venerdì. Tuttavia, è certamente più “pesante” il secondo transito planetario di queste ore. Nel dettaglio riguarda Mercurio, che dopo tanto tempo ritorna finalmente nel segno zodiacale dei Pesci. Vediamo allora quali saranno i segni che, a dare ascolto alle stelle, sarebbero i più fortunati del weekend.

Cancro e Luna, un binomio vincente

Il passaggio della Luna in Cancro esalterà nel weekend tutte le questioni legate all’amore e agli affetti. Sono in arrivo, pertanto, due giornate interessanti da vivere con il partner o per stringere su una nuova conoscenza per chi è ancora single. La Luna consiglia di approfittare di queste ore per rinsaldare o recuperare un rapporto, che può essere anche con un genitore o un figlio.

Inoltre le belle novità non dovrebbero limitarsi alla sola sfera affettiva. Il passaggio di Mercurio in Pesci, altro segno d’acqua, sarà foriero di svolte positive nel capo denaro e lavoro. Tuttavia, in questo caso il riferimento è al medio termine, a partire (e non solo, quindi) dal weekend.

La Luna lascia i Gemelli e passa in Cancro mentre Mercurio passerà in questo fortunato segno zodiacale nel fine settimana

Anche per i nati sotto il segno dei Pesci si prospetta un sabato e domenica all’insegna dei sentimenti forti. La Luna in Cancro sarà l’asso nella manica nel weekend da sfruttare a 360°. Ad esempio chi ama la cucina potrebbe coinvolgere il partner nella preparazione di una fantastica torta Altre idee interessanti potrebbero riguardare la visita a una mostra, un centro storico, un prato o un parco o passeggiare lungo un corso d’acqua.

Tuttavia come già anticipato il vero jolly sarà l’atteso ritorno di Mercurio. Secondo gli esperti, Mercurio protegge la sfera legata agli affari in generale, dal lavoro agli investimenti. È il momento giusto, quindi, per pensare a chi inviare un cv o escogitare qualcosa che faccia crescere il volume d’affare della propria attività.

I nati sotto il segno dello Scorpione

Anche il terzo segno zodiacale d’acqua, lo Scorpione, godrà dei benevoli influssi della Luna in Cancro e di Mercurio in Pesci. Tuttavia, il momento d’oro per questo segno arriverà nei prossimi giorni, quando anche Giove sarà positivo con i nati Scorpione.

Per il weekend, gli astri consigliano di godere del presente e di quello che già si è ottenuto e conquistato sul campo. Una buona idea potrebbe essere quella di dedicarsi a uno sport (una corsetta leggera, per esempio) e/o un hobby preferito. Oppure di curare il giardino di casa o la pulizia dell’auto o di sistemare una piccola rimessa.

Approfondimento

Per vincere un tablet iPad Apple basta fare un bonifico dal conto corrente e c’è tempo fino al 10 aprile