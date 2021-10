Ci siamo da poco lasciati alle spalle l’estate, un periodo di forte stress per i nostri capelli. Un primo fattore stressante è proprio il sole che può bruciarli e scolorirli, ma ci sono anche il sudore e l’acqua di mare che tende, invece, ad ossidarli.

Ora che è autunno ci possiamo ritrovare, quindi, con una chioma un po’ spenta, con ciocche deboli e cuoio capelluto più secco. Poi, in aggiunta a ciò, in pochi lo sanno ma il periodo delle castagne è un momento delicato per i capelli.

E, dunque, anche l’autunno contribuirebbe a questo piccolo disastro della capigliatura.

Insomma, non siamo proprio in una stagione fortunata per la nostra chioma ma non tutto è perso. In questo articolo scopriremo proprio cosa possiamo fare per rimediare seguendo semplicemente 6 piccoli suggerimenti.

Per avere capelli belli e sani durante l’autunno basta seguire questi 6 incredibili consigli per tutti

Partiamo subito dai primi 2 consigli che riguardano alcune cose da fare sotto la doccia quando ci laviamo i capelli.

Innanzitutto, dovremmo fare particolare attenzione al nostro cuoio capelluto.

L’arrivo dell’autunno, infatti, porta con sé un abbassamento delle temperature e il freddo può far seccare il cuoio capelluto. Da questo, poi, potrebbero partire capelli più fragili e inariditi.

Allora, potremmo iniziare ad utilizzare uno scrub per purificare, eliminare secchezza e forfora ma che sia anche idratante e rivitalizzante. Il secondo consiglio riguarda la temperatura dell’acqua.

Dovremmo evitare di lavare i capelli con l’acqua troppo calda che li andrebbe a rendere ancora più secchi. Possiamo optare, invece, per una temperatura tiepida che aiuterà i nostri capelli ad essere più belli e sani.

L’idratazione non può mancare

Il tempo ballerino dell’autunno, tra freddo e caldo, può prosciugare l’umidità dei nostri capelli lasciando una distesa arida e delicata.

Nella nostra “haircare routine”, allora, non possono mancare dei prodotti idranti. Stiamo parlando di balsami e creme da applicare durante il lavaggio ma non solo.

Possiamo, anche, provare delle maschere nutrienti da fare di notte, magari a base di oli di origine vegetale.

E poi potremmo portare in borsa un balsamo leave-in, senza risciacquo, da applicare durante la giornata e sui capelli asciutti.

L’accessorio fa la differenza

Investire su una buona spazzola, inoltre, potrebbe essere molto utile. Il vento d’autunno, infatti, può aggrovigliare la nostra chioma e la spazzola è necessaria per districarla.

Tuttavia, con quest’azione meccanica potremmo danneggiare ulteriormente i capelli e creare doppie punte. Allora, ecco come scegliere la prossima spazzola da acquistare per avere capelli perfetti e sempre in ordine.

La tinta e lo styling

A questi due aspetti si legano proprio gli ultimi due incredibili consigli per capelli splendidi e forti. Per quanto riguarda la tinta, chiaramente per molti è qualcosa di irrinunciabile.

Si potrebbero, però, cercare con il proprio parrucchiere delle formulazioni idratanti, nutrienti e rinforzanti.

Infine, non dovremmo esagerare con lo styling caldo e ridurre l’uso delle piastre in favore del tradizionale connubio phon e spazzola.

Quindi, per avere capelli belli e sani durante l’autunno basta seguire questi 6 incredibili consigli per tutti sia a casa sia dal parrucchiere.

