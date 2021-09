Uno dei problemi più diffusi tra le donne riguarda i capelli.

Sia che si considerino dei meri “peli più lunghi” per proteggere la testa sia che si vedano come un accessorio indispensabile da curare maniacalmente, la storia non cambia.

C’è sempre una chioma più o meno ribelle da domare, acconciare e sistemare, prima di uscire di casa.

La tipologia di taglio può fare certamente la differenza.

Ma a volte è bene non lasciarsi ingannare da quelli cortissimi o fino alle spalle: sono, spesso, i più difficili da trattare quotidianamente.

Quando si pensa, poi, a come avere capelli perfetti e sempre in ordine, una delle prime cose che vengono in mente sono i prodotti utilizzati.

Sicuramente lo shampoo, il balsamo o la crema, le goccine e i conditioners vanno acquistati con criterio.

Questo perché possono contribuire efficacemente alla salute dei capelli e al loro benessere giornaliero.

In questo articolo vedremo che c’è, però, un altro prodotto da tenere in considerazione e scegliere accuratamente per ottenere dei risultati perfetti, estetici e benefici.

Vediamo, allora, di cosa si tratta.

Ecco come scegliere la prossima spazzola da acquistare per avere capelli perfetti e sempre in ordine

Sono le spazzole, proprio quelle che spesso acquistiamo a caso, abbandoniamo in un angolino del cassetto e puliamo raramente.

Anche le spazzole, infatti, fanno la loro parte e devono essere le protagoniste della nostra beauty routine quotidiana dei capelli.

Si potrebbe pensare che sia superficiale dedicare un po’ di tempo alla scelta della spazzola giusta da acquistare. Tuttavia, ciò potrebbe davvero dare una svolta ai nostri capelli, perfetti dal punto di vista estetico e di salute, ma anche sempre in ordine.

Per ottenere questi risultati bisogna scegliere la prossima spazzola da acquistare in base alla tipologia del capello.

Nel caso di capelli ricci, di lunghezza media o corta, andrebbe utilizzato un pettine di legno a denti larghi ma anche una spazzola tonda di piccole dimensioni.

Il pettine serve per allentare i ricci delicatamente e dare volume alla chioma ma anche per districarli quando sono bagnati senza spezzarli.

La spazzola tonda piccola, invece, serve per definire i boccoli durante l’asciugatura.

Nel caso di tagli a caschetto o long bob, può essere utile una spazzola semicurva per definire le punte, lisciare e dare un tocco di volume.

Per i capelli lunghi, lisci e corposi, è meglio utilizzare delle spazzole piatte, rettangolari o ovali.

Queste, non solo donano lucentezza, ma hanno un ampio e morbido cuscinetto che facilita la spazzolatura dei capelli asciutti o bagnati.

I capelli più complicati

Ecco, quindi, come scegliere la prossima spazzola da acquistare per avere capelli perfetti e sempre in ordine quando sono ricci, a caschetto o lunghi e lisci.

Vediamo, invece, quale scegliere quando si complicano un po’ le cose.

Se si hanno dei capelli crespi, si dovrebbe optare per una spazzola con denti in legno che serve a contrastare anche l’elettrostaticità.

Se, infine, si hanno capelli fini e tendenti a spezzarsi, può essere utile acquistare una spazzola con setole naturali.

Queste sono un po’ più care delle precedenti ma aiutano a trasportare l’oleosità del cuoio capelluto sulle lunghezze dei capelli, rafforzandoli e proteggendoli da agenti esterni.