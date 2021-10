Siamo ormai arrivati nel vivo del mese di ottobre e chi ha un orto sa bene cosa significa. I cambiamenti climatici in atto, infatti, portano i coltivatori a cambiare le piante coltivate, per garantirsi un ricco raccolto anche d’autunno.

Ci sono tante piante diverse che possono regalare benessere e gusto a tavola in questo periodo. Ad esempio, qualche tempo fa abbiamo parlato del grandioso ortaggio da piantare a ottobre per fare il pieno di vitamine e minerali.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Oggi facciamo la conoscenza di un’altra pianta perfetta per questo periodo, che è buonissima in tante ricette e potrebbe anche fare bene alla salute. Andiamo a scoprire il fantastico ortaggio da piantare a ottobre con tante proprietà e un sapore delizioso.

Il popolarissimo legume

Oggi consigliamo a tutti di aggiungere i piselli nell’orto. Tutti li conoscono, ma pochi sanno quali sono le loro origini. Si tratta, infatti, di una delle piante più antiche mai coltivate dall’uomo. Addirittura si stima che già 8000 anni fa, quando nacque l’agricoltura, si coltivassero i piselli nella Mezzaluna Fertile, la zona del Medio Oriente considerata la culla della civiltà umana.

Si tratta, insomma, di una coltivazione antichissima, fondamentale per il sostentamento dell’uomo da tempi immemori. Non dovremmo quindi farci sfuggire l’opportunità di coltivare un ortaggio così importante, comodamente nell’orto di casa.

Per fortuna, si tratta di una pianta facile da coltivare, che non è necessario irrigare molto, soprattutto durante il piovoso autunno. Inoltre, è anche resistente agli attacchi dei parassiti, quindi non ha molti nemici pericolosi durante la crescita.

Il fantastico ortaggio da piantare a ottobre con tante proprietà e un sapore delizioso

Dopo circa tre mesi potremo finalmente raccogliere i piselli e portarli in tavola. Questi ortaggi ci daranno grandi soddisfazioni, perché sono perfetti in tante ricette, soprattutto come contorno. Sono tra gli ingredienti più amati in cucina, quindi è meglio non farseli scappare e piantarli il prima possibile.

Non dimentichiamo, poi, che potrebbero anche avere degli effetti positivi sulla salute. I piselli contengono infatti una buona quantità di vitamina C, che potrebbe aiutare il corpo contro l’invecchiamento cellulare. Infatti, questa vitamina contrasta i danni che il nostro corpo subisce sotto l’effetto di molecole dette radicali liberi. Inoltre, i piselli contengono vitamina A, che potrebbe aiutare a tutelare la pelle.

Questi ortaggi donano anche una varietà piuttosto elevata di minerali come il magnesio, il calcio e lo zinco. I piselli potrebbero anche essere utili nel controllo dei livelli di colesterolo, ma ovviamente non si possono assolutamente sostituire ad alcun farmaco.