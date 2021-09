Quando una donna cambia taglio di capelli, si sa, sta per trasformare qualcosa della sua vita.

Ma non è finita qui. Perché quando una donna decide di cambiarne il colore, la trasformazione si è già messa in atto.

Un colore nuovo, infatti, può farci vedere più belle, può far risaltare i lineamenti del nostro viso e può anche farci sentire più sicure.

I modelli da cui trarre ispirazione, poi, sono davvero tantissimi ma oggi ci lasceremo trascinare dalle ultime mode delle star e dal loro mondo sfavillante.

Con questo articolo, quindi, andremo ad esplorare alcune novità nel mondo dell’hair styling e scopriremo quali sono i colori più di tendenza per l’autunno 2021.

In pochi conoscono queste 6 strepitose tendenze colore capelli da provare quest’autunno e amate dalle star

Possiamo, per iniziare, tirare un bel sospiro di sollievo perché queste tendenze di colori amate dalle star sono assolutamente riproducibili.

Niente di troppo appariscente o fuori dalle righe. Però non dobbiamo pensare di rinunciare ad un tocco di ricercatezza con colori che ci diano un aspetto unico, radioso e super alla moda.

Inoltre, grazie a questi suggerimenti strepitosi, saremo in grado di spiegare perfettamente al nostro parrucchiere qual è l’effetto finale che desidereremmo avere.

Ecco che anche se in pochi conoscono queste 6 strepitose tendenze di colore dei capelli sono proprio quelle da provare quest’autunno e più amate dalle star.

Andiamole a scoprire una per una.

Il rosso rame

Iniziamo questa hair revolution autunnale con il rosso rame, un colore ricco di sfumature e caldo.

Questo andrebbe a valorizzare tutti i toni della pelle, dai più chiari ai più scuri.

Inoltre, è perfetto per le bionde naturali o decolorate che sono a caccia di quel cambiamento rivoluzionario.

Per questo rosso rame, possiamo prendere spunto dalla protagonista della serie Netflix “La regina degli scacchi” oppure dalla cantante Dua Lipa.

Rosso Auburn

Questa particolare variazione di rosso ci regalerà dei perfetti capelli in stile Jessica Rabbit, bellissimi per questa stagione.

È un colore ideale da realizzare per chi parte da una base biondo ramato o castano chiaro.

Questo colore, per gli esperti del settore, sarà il vero must dell’autunno, sfoggiato dalla supermodella Gigi Hadid in occasione del Met Gala 2021.

Biondo Hollywood

Questo colore, invece, ci offre un’alternativa alle nuance più calde e fondenti.

È l’intramontabile e amatissimo biondo platino che richiama la moda delle star del cinema degli anni 50.

Super sfoggiato in passerella, il biondo Hollywood si può realizzare anche partendo da una base più scura.

Biondo fragola e biondo baby

Il biondo fragola è un perfetto mix di oro e rosa.

Un colore romantico, caldo e terribilmente sexy come quello dell’attrice Kristen Stewart.

L’ideale per chi non riesce più a vedersi con il tradizionale biondo.

Il biondo baby, invece, è quello amato da Billie Eilish, un po’ platino e un po’ burroso e avvolgente.

Rappresenta un’alternativa perfetta alla classica decolorazione.

Naturale è meglio

Infine, stanno spopolando i toni iper naturali, delle colorazioni che praticamente non si vedono.

Per le bionde, qualche ciocca più chiara ad incorniciare il viso.

Per le castane o le more, delle punte più chiare per ricreare l’effetto “baciate dal sole”.