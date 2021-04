Le arance sono un frutto soprattutto invernale. Iniziano a comparire sulle nostre tavole già da novembre e si trovano in commercio fino a maggio. Alcune varietà fino a giugno. Ma essendo un frutto che predilige il freddo è importante sapere come conservarle. Per avere sempre a disposizione la nostra dose di Vitamina C.

Prima di tutto la scelta al momento dell’acquisto

Per far sì che le nostre arance durino molto tempo bisogna sceglierle bene. Parte tutto dal banco della frutta. Comprare delle arance già molto mature è sicuramente vantaggioso se si consumano quotidianamente. Ma se invece preferiamo conservarle a lungo, quelle sono le prime a dover essere consumate. Si possono distinguere facilmente al tatto. Risultano dalla consistenza un po’ molliccia. Se presentano delle ammaccature o dei taglietti saranno anch’esse più difficili da conservare. Questo capita soprattutto quando sono un po’ maltrattate durante il trasporto.

Per avere arance sempre fresche e non ammuffite ecco come vanno conservate

Ora che abbiamo selezionato le arance e consumato quelle già mature, ecco cosa fare. I modi per evitare che marciscano subito sono principalmente due. Se si ha a disposizione un balcone o un luogo molto fresco, basterà fare così. Prendere le arance e trasferirle in un cesto. Va bene un cesto da frutta in plastica forato o meglio un cesto di vimini. Questo permetterà alle arance di non soffrire di temperature più alte e umidità. E rimarranno in maturazione anche per un mese. L’importante è che se le mettiamo in balcone siano ben riparate dalla luce del sole. Altrimenti ogni sforzo sarà stato vano.

Un altro modo, sicuramente più alla portata di tutti è conservarle in frigo. Già le arance non perderanno le loro proprietà o il loro profumo. Basterà posizionarle nel cassetto apposito per la frutta. Nei frigoriferi più moderni è possibile impostare una temperatura diversa per sezione. Ma se abbiamo un elettrodomestico più datato l’importante è che stiano ad almeno 8 gradi. Per le varietà più comuni come le Tarocco o Sanguinello. Mentre le Navel avrebbero bisogno di almeno 6 gradi.

Ecco, per avere arance sempre fresche e non ammuffite ecco come vanno conservate. Con questi due metodi è possibile gustare le arance ogni volta che vogliamo. Senza preoccuparci della muffa!

