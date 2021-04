Saper leggere la musica su uno spartito non è una cosa facile e non tutti lo sanno fare. A scuola non ci viene insegnato o almeno quel poco non basta per darci delle basi necessari ad essere musicisti.

Ad ogni modo non dobbiamo sentirci in difetto se non abbiamo avuto lezioni di solfeggio o seguito un corso di musica. Sono delle qualità e dei talenti che non sono per tutti. Inoltre, la musica si può imparare in modo spontaneo e con l’improvvisazione.

C’è da sapere che se non riusciamo a leggere le note musicali possiamo farne un altro uso. Questo forse non piacerà ai veri musicisti ma è un’alternativa creativa.

Come riutilizzare degli spartiti vecchi per creare una déco di classe

Se in casa abbiamo dei vecchi spartiti sgualciti appartenenti a un lontano parente o ai nonni, c’è un modo per riutilizzarli. È veramente un peccato lasciare questi fogli inutilizzati a muffire in una soffitta o in uno scatolone.

Possiamo quindi riusarli per dare nuova vita ad una parete di una stanza. Che sia un salone o una mansarda o una stanza da letto, se non riusciamo a leggere le note musicali possiamo farne un altro uso.

Per creare una decorazione bohème DIY, ovvero “fai da te” è necessario prendere tutti i libri e spartiti musicali e iniziare a staccarne i fogli.

Idee creative per realizzare delle pareti o decorazioni luminose

Ci sono due modi per ridecorare le stanze con gli spartiti. Si possono attaccare ai muri oppure sospendere.

Per appoggiarli sui muri ci sono diversi modi, o attraverso degli scotch adesivi che non rovinano la parete o con la patafix. La patafix è una gomma adesiva che si rimuove facilmente e ha una buona presa soprattutto per un foglio leggero.

Altrimenti si possono scegliere dei fili appendi foto che hanno delle pinzette a cui attaccare i fogli degli spartiti. Ce ne sono dei più vari, spesso anche dotati di lampadine luminose che danno un tocco chic alla stanza.