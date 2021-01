Le arance sono sicuramente il frutto più amato dell’inverno. Si sa che fanno bene alla salute e sono ricche di vitamina C. Ma a seconda della varietà, cambiano le loro proprietà benefiche. Quindi non si tratta solo di questione di gusti. Vediamo come scegliere l’arancia giusta!

Sicuramente ogni varietà vanta benefici che le accomunano tutte. Le arance hanno proprietà antinfiammatorie. Sono ottime per regolarizzare l’intestino e aiutano a difendere l’organismo, potenziando il sistema immunitario. Ma perché preferire le rosse alle bionde? È solo una questione di gusto?

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Mai più dubbi su quali arance scegliere conoscendone i benefici

In realtà ogni varietà presenta diverse concentrazioni di vitamine diverse. Quindi avrà dei benefici leggermente differenti rispetto alle altre. Le macro categorie sono due: arance pigmentate e arance bionde. Tra le pigmentate abbiamo tarocco, moro e sanguinello. Tra le bionde, invece, naveline, ovale, valencia.

Sicuramente la prima distinzione da fare è che di solito quelle pigmentate sono usate per le spremute. Infatti, visto il loro sapore più amaro, si prestano meglio. Mentre le bionde, essendo più dolci, si consumano anche a spicchi. Ma non solo. Le bionde sono ricche di pectina e fibre, quindi sono l’ideale se si hanno problemi di intestino pigro. Contengono una buona dose di carotenoidi, tra cui il betacarotene. Che poi non è altro che un precursore della vitamina A. Quindi le arance bionde sono indicate per rafforzare le ossa e anche la vista.

E quelle rosse?

Invece le rosse sono molto utili per aiutare la regolazione della pressione sanguigna. Garantiscono un maggior apporto di polifenoli, che contrastano l’invecchiamento. Inoltre sono ideali per chi vuole dimagrire. Sono una buona fonte di acido citrico, che abbassando l’acidità favorisce la digestione. Nonché aiuta a ridurre la glicemia e a mantenere il metabolismo attivo. Recenti studi hanno dimostrato il loro effetto antiossidante.

E quindi ecco come non avere mai più dubbi su quali arance scegliere conoscendone i benefici. Ora sarà più facile sapere quali arance comprare, conoscendo a cosa fanno bene. Ma sempre rispettando i propri gusti!

Approfondimento

Lo strabiliante motivo per cui tutti stanno mettendo le bucce di arancia nel forno