Con l’arrivo della bella stagione cercheremo sempre più ristoro nelle bibite e negli alimenti freschi. Stiamo uscendo dall’inverno, e, al contrario abbiamo scaldato o intiepidito buona parte dei nostri cibi. È davvero incredibile ma se assumiamo queste tradizionali bevande fredde rischiamo poi di trasformare il gusto di tutto il resto della tavola. Secondo alcuni consulenti, ingaggiati da una multinazionale americana dell’acqua in bottiglia, dovremmo seguire queste istruzioni per evitare spiacevoli conseguenze. Vediamo ma assieme ai nostri Esperti quali sono questi prodotti e in cosa cambia il loro gusto, cambiando anche la temperatura.

Prima di tutto attenzione proprio all’acqua fredda

Trattandosi di ricerca commissionata da un’azienda del settore, il primo prodotto analizzato nello specifico è stata proprio l’acqua. D’estate, magari al culmine di una giornata torrida, bere un bicchier d’acqua, arricchito con dei cubetti di ghiaccio, ci procura una sensazione davvero piacevole. Ma, teoricamente questa azione è sbagliata per due motivi:

il primo è che andiamo a produrre uno sbalzo termico che, oltre a comportarci dei rischi intestinali, ci fa poi sudare ancora di più;

il secondo è che bere dell’acqua fredda, a inizio pasto, o comunque prima di qualsiasi altro alimento, può rovinarcene il sapore originale.

Un esperimento che ha visto la sua consacrazione sulle spiagge californiane, nei bar di fronte all’oceano. Bere acqua ghiacciata prima di una macedonia, un cocktail di frutta, una coppa gelato, o, un frappè, ne effettivamente rovinava il gusto originale.

Vademecum per le birre

È davvero incredibile ma se assumiamo queste tradizionali bevande fredde rischiamo poi di trasformare il gusto di tutto il resto, compresa la birra. Non solo l’acqua, ma anche la birra, se bevuta troppo fredda, perde una parte importante del suo aroma. E ci fa mutare il sapore del resto del pranzo. Non solo, perché d’estate anche noi italiani la abbiniamo alla classica pizza. Ecco allora, a fare molto attenzione alla temperatura delle birre, chi tra l’altro, varia a seconda della qualità. In ogni caso, per non rovinare tutto il pasto accompagnato, la birra non dovrebbe avere una temperatura inferiore ai 6 °C.

