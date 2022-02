Negli anni Ottanta e Novanta erano noti come fuseaux. Da qualche anno a questa parte sono tornati di moda con il nome di leggings. In qualunque modo li chiamiamo, sono sempre loro, dei comodi pantaloni elasticizzati che avvolgono le gambe come un guanto.

Alle origini, erano un capo d’abbigliamento da usare per fare ginnastica, in particolare l’aerobica, tanto in voga negli anni Ottanta appunto. Oggigiorno, invece, i leggings sono un capo d’abbigliamento molto versatile. Ne esistono tantissimi tipi, in vari tessuti e in tanti colori. Adatti quindi per tutte le occasioni. Per queste fredde giornate, ad esempio, sono perfetti i leggings termici. Esistono anche i leggings in pelle o ecopelle.

Alcune sono piuttosto restie ad indossare questo tipo di modello. D’altra parte, la pelle, nell’immaginario comune, è qualcosa che si ricollega subito alla sensualità. Molte ritengono che la pelle sia un materiale sexy, adatto soltanto per occasioni particolari e soprattutto serali. Come sempre, però, i giusti abbinamenti giocano un ruolo molto importante. Ad esempio, ecco dei suggerimenti molto utili per indossare gli stivali alti senza apparire volgari. Nelle prossime righe spiegheremo come indossare i leggings in pelle nelle varie occasioni per sentirsi sempre a proprio agio.

Gli outfit perfetti per il giorno

Durante il giorno, tra casa, spesa e ufficio, sopra i leggings di pelle possiamo indossare un morbido maglione oversize, che va a creare un certo equilibrio con la linea aderente del pantalone. Le più sportive possono optare per una felpa, sempre oversize, magari con zip e cappuccio. Perfetta anche la camicia di jeans, meglio se poco aderente, un po’ lunga e nei toni chiari del denim.

Ai piedi, per un look casual, sono perfette delle comode sneakers. Ma vanno benissimo anche gli anfibi o degli stivali bassi.

Come indossare i leggings in pelle e quali scarpe abbinare per essere super alla moda e non cadere nel volgare

Passiamo invece ora alle occasioni mondane. Per la sera, camicie e bluse in colori chiari sono perfette. Per le serate particolarmente fredde, aggiungere sopra un cardigan lungo da portare aperto. Chi vuole osare, può indossare una t-shirt bianca con stampe particolari, ad esempio ad effetto animalier o con particolari luccicanti e/o glitterati.

Ai piedi non possono ovviamente mancare i tacchi alti. La scelta può spaziare dalle classiche décolleté ai tronchetti, dagli stivali ai sandali.

Consigli finali

Per un look molto rock e grintoso, puntare su un outfit “total pelle”, abbinando quindi i leggings in pelle ad un giubbino o una giacca nello stesso materiale.

Chi invece volesse smorzare un po’ l’effetto sexy della pelle nera, può scegliere i modelli bordeaux, marrone o verde scuro, che ammorbidiscono l’effetto complessivo.