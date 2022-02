Tra le possibili cause della spossatezza che occasionalmente ci indispone rientra anche un’eventuale carenza di ferro.

Per rimediare, generalmente ci affidiamo a specifici integratori disponibili in farmacia oppure cerchiamo di curare maggiormente l’alimentazione.

A tal proposito, tra i primi ricostituenti che ci vengono in mente spiccano sicuramente la carne e le verdure a foglia verde, come gli spinaci.

Non è poi un mistero che anche i legumi e i cereali siano ottimi alleati per arginare il problema.

Tuttavia, non dobbiamo per forza mangiarli lessati o in umido: per aumentare il ferro basso proviamo questa pasta gustosa, ricca anche di vitamina C.

Quest’ultima non solo è utile a rafforzare le difese immunitarie, ma anche e soprattutto a favorire l’assorbimento del ferro.

Ecco perché nel condimento del nostro primo piatto non dobbiamo dimenticare di inserire ingredienti quali peperoncino e pomodoro.

Fatte queste premesse, la pasta che proponiamo sarà di tipo integrale e condita con:

100 g di passata di pomodoro;

200 g di lenticchie in scatola;

100 g di spinaci;

1 g di peperoncino;

brodo vegetale;

olio extravergine d’oliva;

sale q.b.

Per aumentare il ferro basso proviamo questa pasta ricca anche di vitamina C grazie a due ingredienti speciali

Cominciamo preparando le lenticchie: dopo averle sciacquate accuratamente sotto l’acqua corrente, scoliamole e trasferiamole in padella per scaldarle con un filo d’olio.

Questo è il metodo più semplice, ma in alternativa è possibile anche soffriggerle con carota, sedano e cipolla per insaporirle maggiormente.

In ogni caso, trascorso qualche minuto, aggiungiamo anche spinaci o broccoli, a seconda del gusto e della disponibilità.

Non resta che unire anche la passata di pomodoro e il peperoncino essiccato, oltre ad un rametto di rosmarino per aromatizzare il sugo.

Lasciamo cuocere a fuoco basso per circa 40 minuti, aggiungendo ogni tanto un mestolo di brodo vegetale per evitare che il condimento secchi troppo.

Nel frattempo, prepariamo la pasta: in prossimità della cottura, decidiamo se allungare ancora il sugo con acqua o brodo oppure se lasciarlo più cremoso.

Scolata la pasta, trasferiamola nella pentola con il condimento e aggiustiamo di sale e pepe: lasciamo riposare a fuoco spento per qualche minuto e serviamo.

Consigli

Qualora desiderassimo dare una nota di sapore in più al piatto, potremmo aggiungere al sugo la pancetta e condire poi con del Parmigiano grattugiato.