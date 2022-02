Mancano ormai pochi giorni al più o meno atteso appuntamento con San Valentino, che ci invita a riservare un’attenzione speciale al partner.

Che si tratti di un pensierino, di una cena al ristorante o di un weekend romantico in Italia e non solo, poco importa.

Ciò che conta è regalarsi del tempo di qualità da trascorrere insieme che, tra lavoro e impegni vari, sembra impossibile avere a disposizione.

Del resto, non serve un’intera settimana, ma basta anche solo un giorno da trascorrere in totale tranquillità, lontano dal caos e dalla routine.

Tuttavia, invece delle solite passeggiate al lago o gite fuori porta in rinomate località, potremmo avventurarci in questi due borghi tra i più belli d’Italia.

Le due destinazioni che vogliamo proporre sono molto diverse e rispecchiano le esigenze sia dagli amanti del mare che dei fan della montagna.

In entrambi i casi, non mancano scorci paesaggistici assolutamente suggestivi e degustazioni gastronomiche da leccarsi i baffi.

Vogogna

Il nostro primo suggerimento riguarda Vogogna, piccolo comune piemontese ai piedi del Parco Nazionale della Valgrande, definito la zona selvaggia più estesa d’Italia.

Le peculiarità del luogo si ritrovano tanto nel contesto naturale incorniciato dalle Alpi, tra cui spicca il monte Rosa, quanto nelle casette in pietra.

Diversi sentieri di varia difficoltà permettono di perdersi in questi scenari paradisiaci, ma anche chi non ne vuole sapere di camminare non rimarrà deluso.

Ci si può dedicare alla visita del borgo e del castello, spostandosi poi verso il lago Maggiore e il lago d’Orta, a pochissimi chilometri da Vogogna.

Certamente da non perdere il piatto forte locale: gli gnocchi all’ossolana, fatti con farina di castagne e zucca, conditi con burro e formaggio della zona.

Questi due borghi tra i più belli d’Italia sono l’ideale per un fine settimana economico tra mare e montagna

Spostiamoci adesso al mare e più precisamente in Liguria, a Tellaro, un borgo che con la sua armoniosità ha ispirato svariati poeti, italiani e stranieri.

Basti pensare alle parole di Mario Soldati, che lo descrive come “un nirvana tra mare e cielo, tra le rocce e la montagna verde”.

Non mancano poi le iconiche abitazioni dai brillanti colori pastello, incastonate sui pendii e affacciate sul Golfo della Spezia, detto appunto anche Golfo dei Poeti.

Oltre alle maestose bellezze naturali, si consiglia di visitare Palazzo Doria, dove visse il celebre ammiraglio genovese, il Ghetto e la chiesetta di San Giorgio.

Possiamo poi decidere se allietare il tour con una classica porzione di focaccia oppure provare il piatto tipico locale: il polpo alla tellarese.