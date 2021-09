Con la nuova stagione cambia la temperatura e non si sa più come vestirsi. Si passa di continuo dal caldo al freddo cercando di coprirsi nel modo migliore.

Di conseguenza si possono prendere colpi d’aria e quindi potrebbero arrivare i classici malanni di stagione. Come fare per riprendersi velocemente?

Grazie ad un articolo precedente si era scoperta questa vitamina spesso sottovalutata ma perfetta per aumentare le difese immunitarie.

Ma questa volta sarà possibile gestire un raffreddore con dei trucchetti infallibili forse poco conosciuti.

Per attenuare i sintomi del raffreddore senza farmaci potrebbero essere utili questi 2 rimedi della nonna

L’autunno è arrivato e con sé ha portato raffreddore e tosse. C’è chi ha iniziato con un po’ di brividi o chi starnutisce soltanto, ma in ogni caso abbiamo già paura di ammalarci.

Non piace a nessuno andare a lavoro o uscire con naso chiuso e occhi arrossati. Soprattutto quando a fine giornata sentiamo il peso della nostra routine.

Si sa perfettamente che in questi casi l’alimentazione può aiutarci a rafforzare le difese del nostro organismo. Ed anche per questo si cerca di mangiare spesso questo squisito ortaggio perfetto anche per fare scorta di ferro. Renderà unico qualsiasi pasto e sarà prezioso anche d’inverno.

Ma se si è già stati colpiti dal raffreddore, dobbiamo necessariamente prendere qualche medicinale?

Sembra incredibile ma per attenuare i sintomi del raffreddore senza farmaci potrebbero essere utili questi 2 rimedi della nonna.

Sicuramente poco conosciuti, saranno però in grado di far ripartire al meglio il nostro corpo. È importante ricordare, però, che essendo rimedi naturali, potrebbero migliorare la situazione solo in parte. In caso di forti influenze è sempre bene consultare il proprio medico di fiducia.

Due rimedi naturali che qualsiasi nonna conosce

Quando si ha il raffreddore può essere utile bere acqua per restare ben idratati. Ed è consigliato stare il più possibile al caldo. Cercando di riposarsi maggiormente.

Ma se questo fosse difficile da fare, si potrebbe ricorrere a due rimedi naturali molto validi.

In caso di mal di testa o dolori tra fronte e occhi, potrebbe essere utile fare degli impacchi. Questi aiuteranno a combattere la congestione riducendo il dolore e il fastidio.

Basterà acquistare una busta contenente dei noccioli di ciliegio e riscaldare tutto in microonde. Una volta scaldata dovrà essere appoggiata sulla zona interessata. In alternativa, si potranno usare degli asciugamani precedentemente riscaldati.

Infine, bisognerebbe provare a dormire il più serenamente possibile. In mancanza di un umidificatore, si potrà utilizzare più di un cuscino.

Infatti, tenere il busto leggermente inclinato, potrebbe aiutarci a respirare meglio. Quindi sarà necessario utilizzare due cuscini per tenere la testa in posizione eretta.

Con piccoli e utili trucchetti si potrà dormire bene e riprendersi in poco tempo. E il raffreddore non sarà più un problema.