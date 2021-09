Partendo dal colorito per poi arrivare alle rughe, la pelle non è altro che uno specchio veritiero sulle condizioni di benessere del nostro organismo. Attraverso questa, infatti, si eliminano scarti e tossine in eccesso, spesso accumulati mediante un’alimentazione non esattamente bilanciata. Lo stesso si può dire per i segni lasciati dallo stress, dal consumo di alcolici e anche dall’abitudine di fumare.

Ecco allora che in questi casi, quando le tossine sono troppe da smaltire, uno spiacevole effetto potrebbe essere quello del modificarsi dell’odore della nostra pelle. In questo articolo, allora, vedremo assieme come ottenere finalmente una pelle liscia e profumata come non mai grazie a queste straordinarie tisane alle erbe.

Tisane benefiche, depurative e profumate

Non sono in molti a saperlo ma esiste un modo semplice e veloce per evitare che queste situazioni fisiche e psicologiche influiscano spiacevolmente sull’odore della nostra pelle. Basterà infatti qualche semplice erba aromatica e un po’ d’acqua, per creare degli infusi profumati dagli effetti straordinari.

Primo fra tutti potremmo provare l’infuso alla menta piperita o mentuccia. Questa pianta, grazie alle sue fantastiche proprietà, sarà un valido alleato per la salute e il benessere del nostro corpo. Dal colore verde vivo e dal profumo intenso, la menta contiene tanti nutrienti utili come ferro, rame, sodio e calcio. Elementi che ci permettono di ricavarne una tisana depurante che combatta alito sgradevole e gli effetti di una cattiva digestione. Riuscendo così anche ad aiutarci a profumare la nostra pelle in modo veloce e genuino.

Finalmente pelle liscia e profumata come non mai grazie a queste straordinarie tisane alle erbe

Un’altra tisana, poi, potrebbe essere proprio quella alla lavanda. Infatti, in antichità questo arbusto profumato veniva utilizzato per depurare l’organismo dentro e fuori. Ecco allora che grazie alle proprietà calmanti e rilassanti tipiche di questa erba aromatica potremmo anche sfruttarne il potere antibatterico. Basterà consumare qualcuno di questi fiori in acqua bollente per riuscire a riequilibrare odori forti del corpo, e a profumare pelle e organismo. Oltre a questo, potremo anche profumare tutta la casa tenendo una piantina sul davanzale o sul balcone.

Per finire anche la cannella è da annoverarsi come spezia che permette di curare e profumare la pelle. Grazie alle sue portentose proprietà digestive questa profumatissima risorsa riesce a svolgere un’azione antiodorante sulla cute. Sia in polvere che in bastoncini sarà perfetta, permettendo al nostro corpo di evitare i cattivi odori e mantenere un profumo più dolce e delicato.

