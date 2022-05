Sono in molti a sottovalutare ancora questo pasto, ma la colazione al mattino sarebbe fondamentale. Infatti, è ormai risaputo come possa giovarci nel tenere a bada l’appetito e consentirci così di mangiare in modo più equilibrato durante la giornata. Ciò avrebbe conseguenze positive sul nostro peso e soprattutto sulla nostra salute.

Premesso, dunque, che bisognerebbe fare sempre colazione, bisognerà puntare l’attenzione sugli alimenti da consumare. Ad esempio, per abbassare naturalmente il colesterolo bisognerebbe prediligere alcuni cibi durante questo primo pasto. Al di là dei singoli disturbi, tutti però dovrebbero scegliere accuratamente gli alimenti, anche chi predilige quelli salati.

Attenzione al sale

La nostra tradizionale colazione solitamente è quella dolce. Sono tanti però a preferire il salato già di prima mattina. Complice, forse, anche l’influenza della colazione internazionale che punta proprio sul salato.

Secondo la Fondazione Veronesi, la colazione salata non sarebbe nociva. Sottolinea, però, come potrebbero verificarsi alcuni effetti collaterali. Motivo per cui, per una sana colazione salata senza uova, dovremmo saper ben dosare alimenti e relative sostanze contenute. Infatti, potremmo rischiare di appesantirci eccedendo con grassi e proteine, ad esempio consumando puntualmente uova. Ma, soprattutto, potremmo aumentare la quantità di sale consumata.

Un condimento il cui abuso potrebbe comportare danni alla nostra salute. Secondo quanto riportato da un fascicolo del Crea, innalzerebbe i valori della tensione arteriosa nonché i conseguenti rischi di sviluppare malattie cardiovascolari. Inoltre, potrebbe predisporre anche ad altre malattie.

Per una sana colazione salata senza uova bisognerebbe mangiare questi alimenti consigliati dagli esperti con la giusta quantità di grassi, carboidrati e proteine

Fatte le dovute premesse, verrà dunque spontaneo chiedersi come poter affrontare una colazione salata salutare. Infatti, non dovremo eccedere col sale e allo stesso tempo dovremo assicurarci una quantità di nutrienti ben equilibrata. A tal proposito, viene in nostro aiuto la stessa Fondazione Veronesi che ci fornisce alcune proposte.

Per quanto concerne i carboidrati, bisognerà optare per prodotti preparati con farine poco raffinate, perché conserverebbero fibre e minerali. Quindi ben vengano le farine integrali. Quindi, sì alle fette biscottate integrali, anche accompagnate al burro d’arachidi, una crema che avrebbe particolari benefici.

Altro suggerimento sarebbe una fetta di pane integrale con yogurt greco o ricotta, o con una crema di legumi. Sarebbe indicata anche una fetta di pane con un paio di acciughe sott’olio. Nel caso si preferiscano i latticini, si potrebbe invece accompagnare a una scaglia di Grana o Parmigiano. Anche la frutta secca rientrerebbe tra le opzioni, ma in quantità controllate: 30/60 grammi.

Consigliato sarebbe anche un toast con una fettina di formaggio e pomodori, da accompagnare a un frutto e a una bevanda. Quest’ultima ci aiuterebbe a idratarci al mattino e sarebbe da scegliere priva di zuccheri aggiunti, ma dotata di minerali e vitamine.

