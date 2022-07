Le uova sono un alimento estremamente versatile. Sono presenti in moltissimi impasti per preparazioni dolci, come torte e biscotti. Inoltre, si prestano anche per svariati utilizzi per le ricette salate. Sode sono semplicissime e stanno bene insieme al tonno nelle fresche insalatone estive. Molti le preparano anche farcite. Sono deliziose con la salsa tonnata. Le uova fritte o all’occhio di bue sono la soluzione più pratica quando si è di fretta. Con un po’ più di tempo a disposizione, possiamo invece realizzare frittate ricche di verdure o altre prelibatezze cremose e da farcire a piacere. Oggi, con le uova, prepareremo un piatto fresco, perfetto da portare in tavola in questi giorni.

Non sode o strapazzate, cuciniamo le uova così per un piatto estivo veloce

Vediamo cosa ci occorre.

Ingredienti:

6 uova;

250 g di ricotta;

150 g di pomodorini;

100 g di formaggio grattugiato;

1 bicchiere di latte;

basilico q.b.;

olio EVO q.b.;

sale q.b.

Preparazione

Prendere una ciotola e sgusciarvi dentro le uova. Aggiustare di sale e cominciare a sbatterle con delle fruste manuali; unire il latte e alcune foglie di basilico fresco spezzettate a mano. Quindi, mescolare bene; versare il composto in una teglia rettangolare unta di olio e infornare per 15 minuti (temperatura forno 180°C); nel frattempo, lavare i pomodorini e tagliarli a pezzetti. Sistemarli in una ciotola e condirli con olio e sale; intanto, lavorare la ricotta fino a che non diventi bella cremosa. Aggiungere il formaggio grattugiato, un pizzico di sale ed amalgamare per bene; quando la frittata sarà cotta, toglierla dal forno e aspettare che si raffreddi; tagliarla in strisce larghe circa 6 o 8 centimetri; unire i pomodori conditi alla ricotta e mescolare con cura; aiutandosi con un cucchiaio, distribuire un po’ di composto di ricotta condita su ogni striscia di frittata e arrotolarla per formare delle girelle; far riposare in frigorifero fino al momento di servire.

Quindi non sode o strapazzate, cuciniamo le uova così. Questi rotolini freschi sono un ottimo secondo piatto fresco. Li possiamo proporre anche come sfizioso finger food durante l’aperitivo o una cena a buffet. Considerando gli ingredienti che abbiamo utilizzato, si tratta di una portata vegetariana. Volendo, invece, prima di distribuire il composto di ricotta sul rettangolo di frittata, potremmo adagiarvi una striscia di prosciutto cotto. Il risultato sarà ancora più goloso e bello da vedere perché ancora più colorato.

