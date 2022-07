Un sano esercizio fisico è sempre utile a buttare giù quei chili di troppo e rimettersi in forma. Anche se l’estate ha già fatto capolino da qualche settimana, non è mai tardi per migliorare la propria condizione. Gli esercizi che potrebbero aiutare a tonificare e snellire il corpo sono diversi, alcuni praticabili anche da chi ha raggiunto una certa età.

Il più delle volte ci abituiamo a farli in casa, comodamente nella nostra stanza. Quindi, perché non cambiare ogni tanto e spostarsi all’esterno? Anche se le temperature non sono più quelle primaverili, con qualche accorgimento possiamo comunque allenarci come si deve.

Non perdiamo tempo e attuiamo 5 esercizi facilissimi da fare all’aperto, senza attrezzi o bisogno della palestra. Con una buona costanza e seguendo la corretta alimentazione riusciremo a riacquistare un fisico sodo e invidiabile. Non importa quale età abbiamo.

Consigli e precauzioni nell’allenamento outdoor

Dedicarsi alla corsa in estate potrebbe risultare alquanto faticoso e a volte poco sicuro. Ma, anche se decidessimo di allenarci sul posto, dovremmo adottare alcuni accorgimenti contro le alte temperature. Innanzitutto, evitiamo le ore più calde della giornata, ovvero quelle pomeridiane.

Teniamoci alla larga anche dalla luce diretta del sole e cerchiamo di non sforzarci eccessivamente. Piuttosto, riduciamo il ritmo dell’esercizio per completare in tranquillità la sessione. Infine, ricordiamoci sempre di bere abbondantemente per reintegrare i liquidi persi.

5 esercizi facilissimi da fare all’aperto per tonificare gambe e glutei e appiattire la pancia invece della corsa

Seguendo i consigli appena forniti e gli esercizi che mostreremo a breve, potremo tranquillamente recarci al parco o in giardino per allenarci. Dopo un breve riscaldamento, iniziamo con degli affondi sul posto. Partendo da alzati portiamo avanti un piede, piegando a 90 gradi quello rimasto dietro. Scendiamo bene col busto mantenendolo dritto e non tocchiamo terra col ginocchio.

Secondo esercizio: sediamoci su una panchina, appoggiando le mani al sedile. Uniamo le gambe e le portiamo in alto, avvicinando le ginocchia al petto. Ripetiamo l’esercizio per 20 volte.

Terzo esercizio: cerchiamo un albero e appoggiamoci con il dorso al tronco. Pieghiamo le gambe a 90 gradi, come se volessimo sederci. Restiamo in posizione per almeno 30 secondi, tenendo gli addominali in tensione.

Quarto esercizio: alleniamo i pettorali eseguendo dei piegamenti facilitati. Mettiamoci a terra, appoggiando al suolo mani e ginocchia. Pieghiamoci sulle braccia risalendo lentamente, per circa 10 volte.

Quinto esercizio: completiamo la sessione con un ultimo sforzo degli addominali. Allunghiamoci a terra, appoggiandoci su mani e punte dei piedi. Portiamo le ginocchia verso il petto con un saltello, alternando i lati. Continuiamo l’esercizio eseguendo 20 ripetizioni per gamba.

