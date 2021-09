Fare il bucato è un’attività che ripetiamo ogni giorno. La lavatrice è diventata un elettrodomestico davvero indispensabile nella vita di ognuno di noi.

Per questo motivo è sempre importante mantenerla pulita. Probabilmente in pochi sanno che questo incredibile prodotto che tutti abbiamo nelle nostre case può essere utilizzato per rimuovere la muffa dalla lavatrice.

Come molti di noi sanno, i detersivi contengono sostanze chimiche. Queste alla lunga possono rovinare i nostri capi, renderli duri e provocare allergie.

Oggi vogliamo spiegare dei semplici metodi per rendere morbidi e profumati i nostri asciugamani. Infatti, per asciugamani sempre morbidi e profumati basta provare questi 3 trucchetti che solo pochi conoscono.

Farlo è davvero molto semplice e oggi diamo 3 alternative tutte naturali da poter usare come e quando vogliamo.

Si tratta di soluzioni ecologiche utili a proteggere sia l’ambiente, sia noi stessi. Non neghiamoci il piacere di usare asciugamani soffici e profumati naturalmente. Scopriamo insieme come farlo.

La prima soluzione prevede l’utilizzo del limone e dell’aceto di mele. Come molti di noi sanno, l’aceto di mele è largamente utilizzato per ammorbidire naturalmente i capi.

Possiamo usare questa soluzione sia per lavare i capi a mano, sia in lavatrice. Usiamo quindi 250 millilitri di aceto di mele ed aggiungiamo ad esso 100 millilitri di succo di limone. Il limone renderà profumati e bianchissimi i nostri asciugamani.

Misceliamo i 2 ingredienti ed aggiungiamoli nella vaschetta della lavatrice per avere capi morbidi e con un gradevole profumo naturale.

Sale ed olio essenziale

Per usare questa soluzione ecologica dovremo unire in mezzo litro d’acqua 10 grammi di sale fino. Il sale non è un ammorbidente naturale di per sé, ma è in grado di ammorbidire l’acqua. Rimuovendo i minerali che la rendono dura, i nostri capi risulteranno più morbidi.

Per avere anche un gradevole profumo, consigliamo di aggiungere alla soluzione 8 gocce di olio essenziale alla lavanda. Rimarremo sbalorditi dalla morbidezza e dal profumo inebriante del nostro bucato.

Aceto bianco e bicarbonato

Possiamo lavare gli asciugamani con aceto e bicarbonato per averli morbidi e disinfettati. Questi 2 ingredienti insieme sono incredibilmente efficaci anche nel rimuovere le macchie.

Il bicarbonato elimina i batteri e neutralizza i cattivi odori. L’aceto elimina i residui di detersivo intrappolati nelle fibre rendendo i nostri capi più morbidi.

Misceliamo un bicchiere di aceto di vino bianco e 2 cucchiai di bicarbonato. Aggiungiamoli alla vaschetta della lavatrice al posto del detersivo ed avviamo il lavaggio.

Consigli

Consigliamo ai nostri Lettori di non lavare i capi con una velocità di centrifuga troppo alta. La centrifuga stressa le fibre dei capi danneggiandole e rendendoli duri e ruvidi. Suggeriamo di selezionare un ciclo di centrifuga non superiore agli 800 giri.