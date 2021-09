Gli articoli del nostro shopping online sono già nel carrello ad un passo dall’acquisto, che sta per concludersi magari dopo ore e ore di ricerca e selezione. Ci avviciniamo ad assaporare il momento soddisfacente del “il tuo ordine è stato confermato”. Ma ancora un attimo, prima dobbiamo selezionare il nostro metodo di pagamento e solo a quel punto sarà fatta. E invece…

“Errore, 3D secure”. Sembra un gran bel problema, se non sappiamo cosa sia e come risolverlo, ma invece non lo è affatto. Oggi spiegheremo il perché.

Acquisti online bloccati dal 3D secure, ecco di cosa si tratta

Se non ci fosse il 3D secure a proteggere i nostri circuiti di pagamento come Vista oppure MasterCard, il nostro denaro potrebbe essere molto più a rischio frode. Il 3D secure è un sistema difensivo che completa la copertura già esistente delle carte di credito e prepagate. Serve sia per la protezione delle normali carte di credito, che delle carte di debito e di altri strumenti di pagamento online. Con questo metodo le nostre carte hanno una protezione detta “a due livelli”.

Cosa significa?

Ciò significa che se qualcuno riuscisse ad aggirare il primo metodo, si attiverebbe automaticamente il secondo, ossia il 3D secure. Gli sviluppatori precisano che questo metodo non garantisce la sicurezza dei soldi sulle nostre carte al 100%. Nonostante ciò, il metodo ha avuto grande successo e spesso gli acquisti online vengono bloccati dal 3D secure, ecco di cosa si tratta.

Ma nonostante il sistema protegga i nostri dati dagli hacker, non tutte le banche hanno ancora aderito al nuovo metodo di sicurezza. Questo perché, nonostante sia utile, la tecnologia 3D Secure è un po’ scomoda. Rallenta, infatti, pagamenti e servizi rapidi con molti più passaggi di un pagamento normale.

Disattivarlo è ovviamente sconsigliato, se vogliamo proteggere al meglio i nostri dati e il nostro conto. Ma è comunque possibile farlo, se non abbiamo voglia di dilungarci in passaggi, password e codici durante i pagamenti.

È bene disattivare il 3D secure?

Nell’area clienti personale del portale delle nostre carte, ci sarà sicuramente una sezione apposita dedicata a questo metodo di sicurezza. Da lì possiamo gestire la sua attivazione o, nel caso contrario, disattivarlo. Se non ci è possibile farlo in autonomia, è meglio rivolgersi alla banca o alla posta a cui siamo affiliati e farci consigliare dagli esperti.

È meglio comunque non fare passaggi azzardati e non mettere a rischio i nostri conti a favore della velocità dei pagamenti. Le truffe online sono sempre dietro l’angolo e i nostri conti con questa nuova tecnologia beneficeranno di un livello di sicurezza extra sullo shopping.