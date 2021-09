Pochi sanno che questa è l’alternativa sfiziosa alla classica frittata pronta in 10 minuti

La frittata è una pietanza molto semplice da preparare, ideale per un pranzo veloce durante la pausa dal lavoro, quando abbiamo poco tempo a disposizione.

Sembra incredibile ma partendo semplicemente da una base di uova sbattute si può preparare qualcosa di unico e incredibilmente gustoso.

Il metodo più semplice per fare una frittata gustosa è aggiungere del formaggio grattugiato alle uova sbattute e cuocere il composto in padella.

Ciò che rende la frittata un piatto versatile è che si può aggiungere alle uova sbattute ingredienti a nostro piacimento.

È davvero l’ideale per quando abbiamo poco tempo a disposizione e vogliamo preparare qualcosa di semplice ma buono.

Dovremo lavare 2 zucchine e spuntarle alle estremità, tagliandole in piccole rondelle e sbucciare una cipolla, tagliandola molto sottile.

Versiamo dell’olio in padella e facciamola scaldare, uniamo la cipolla e lasciamola stufare per un minuto.

Per concludere aggiungiamo le rondelle di zucchina e mescoliamo affinché il tutto si insaporisca, aggiungendo sale e pepe a piacimento.

Proseguiamo la cottura a fiamma bassa per circa dieci minuti, coprendo la padella con il coperchio e facendo attenzione che le zucchine non si attacchino.

Nel momento in cui saranno tenere, potremo spegnere il fuoco e lasciare intiepidire.

Dovremo continuare la preparazione sgusciando 4 uova in una ciotola e battendole pian piano con una forchetta.

È importante sapere, nel caso avessimo dei dubbi, che basta questo incredibile e semplice trucco per riconoscere se l’uovo è marcio ed eventualmente buttarlo.

Aggiungiamo il formaggio grattugiato, una fetta di prosciutto (a nostra scelta) tagliato a dadini e, se vogliamo donarle più gusto, della mentuccia tritata.

Uniamoci anche le zucchine precedentemente preparate, mescoliamo bene il tutto e intanto riscaldiamo la padella già utilizzata in precedenza.

Versiamoci all’interno il composto di uova, zucchine e prosciutto e muoviamo spesso la padella per permettere alla frittata di staccarsi agevolmente dal fondo.

Dopo alcuni minuti, giriamo la frittata, proseguiamo la cottura per qualche altro minuto e la nostra frittata sarà pronta.

Possiamo gustare questa frittata calda o tiepida ma sarà buonissima anche una volta fredda.

Pochi sanno che questa è l’alternativa sfiziosa alla classica frittata pronta in 10 minuti, ideale anche da servire come aperitivo ai nostri ospiti.

Conservazione

Possiamo conservare la frittata di zucchine e prosciutto per massimo tre giorni in un contenitore ermetico.

Ricordiamoci però che prima di servirla di nuovo ai nostri ospiti dovremo scaldarla in forno a microonde o passarla per alcuni minuti in forno.

