Per asciugamani e federe che puzzano in lavatrice ne basta qualche goccia, non solo aceto e bicarbonato

La lavatrice è un elettrodomestico ingegnoso, creato per aiutarci a risparmiare tempo e per ottenere risultati straordinari. Peccato che non sempre sia così. La maggior parte delle volte, se la lavatrice non restituisce i capi come avevamo immaginato, la colpa è nostra.

Capita, infatti, che la lavatrice funzioni diversamente a causa di alcuni banali errori. Basti pensare alla quantità eccessiva di detersivo, oppure all’utilizzo continuo di ammorbidente. Concentrando l’attenzione su quest’ultimo punto, forse non tutti sanno che è sbagliato aggiungere continuamente questo prodotto.

Certo, permette di avere capi morbidi come la seta e profumati, ma vi sono delle volte in cui andrebbe ridimensionato. Per esempio, alcuni capi delicati come asciugamani, federe e accappatoi andrebbero lavati in lavatrice, senza usare l’ammorbidente.

Il motivo è davvero semplice. L’azione dell’ammorbidente sarebbe quella di creare uno strato avvolgente di protezione del tessuto, in modo tale da renderlo più morbido possibile. Durante questa fase, però, quello che accade è che si forma un secondo strato che non permetterebbe al tessuto di asciugare in maniera corretta.

Questo impedimento, spesso, è la causa della puzza. L’acqua imprigionata emana cattivo odore. Tuttavia, non è l’unico motivo per cui gli asciugamani continuano a puzzare. Anche l’errata combinazione tra ossigeno attivo, acqua e temperatura è un chiaro segnale del fatto che abbiamo sempre sbagliato con il lavaggio.

Altri rimedi

Una volta individuato il problema, per asciugamani e federe che puzzano in lavatrice aggiungiamo giusto un po’ di aceto e bicarbonato, i quali eliminano non solo il cattivo odore, ma hanno anche un effetto sbiancante. Perfetti, quindi, per federe, asciugamani e accappatoi bianchi. Entrambi i rimedi naturali andrebbero aggiunti all’interno della vaschetta per l’ammorbidente, mentre il detersivo per capi delicati andrebbe versato nello scompartimento apposito.

È molto importante fare attenzione, comunque, a non mischiare i capi. Asciugamani, accappatoi, teli mare e federe possono essere lavati insieme. Per quanto riguarda il resto, dobbiamo azionare la lavatrice una seconda volta.

Tuttavia, il cattivo odore dei capi potrebbe essere causato anche da calcare e sporcizia all’interno delle guarnizioni del cestello. In questo caso, suggeriamo di unire anche l’aceto di alcool. Azioniamo la manopola su capi delicati ad una temperatura di circa 50 o 60 gradi.

Per asciugamani e federe che puzzano in lavatrice ne basta qualche goccia, non solo aceto e bicarbonato

Successivamente, per il secondo risciacquo, possiamo aggiungere qualche goccia di sapone di Marsiglia, che fungerà da ammorbidente, da inserire nella vaschetta dedicata a quest’ultimo. Il secondo risciacquo permetterà di eliminare eventuali residui, sia dei prodotti che di acqua in eccesso. Il sapone di Marsiglia, inoltre, sarà utile per togliere l’odore di aceto, soprattutto se di alcool, nonché per ammorbidire i capi.

Un ultimo suggerimento è quello di mettere in ammollo le federe in una bacinella piena di acqua calda e limone, prima di inserirle in lavatrice. In questo caso, saranno già prive di macchie e aloni, fresche e profumate.

Lettura consigliata

Ecco come pulire le guarnizioni in silicone annerite o ingiallite del box doccia da muffa e calcare ostinato senza fatica né candeggina