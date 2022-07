Ecco come pulire le guarnizioni in silicone annerite o ingiallite del box doccia da muffa e calcare ostinato senza fatica né candeggina

Il momento della doccia è uno dei preferiti da tutti. Finalmente, arriva il nostro momento di relax e non vediamo l’ora di sentire l’acqua scorrere sulla nostra pelle. C’è a chi, addirittura, scappa la pipì, e il farla durante la doccia sarebbe salutare per l’ambiente e per il portafoglio.

Poi c’è chi impiega mezz’ora per fare una doccia, interrogandosi sui problemi della vita. Mezz’ora di tempo, però, per notare anche tutte le imperfezioni della nostra doccia, come la muffa che compare sui binari. La muffa, come sappiamo bene, è una grande nemica per la nostra salute, quindi è di fondamentale importanza eliminarla.

La muffa, per quanto riguarda la doccia, si forma sulle guarnizioni in silicone, che diventano nere. Certo, non è proprio il massimo e per nulla rilassante quando facciamo la doccia avere sotto gli occhi un tale scempio. Per non parlare del calcare ostinato, poi.

Ma se, adesso, abbiamo intenzione di eliminare questa problematica, ecco come pulire le guarnizioni in silicone annerite o ingiallite. Gli infallibili rimedi della nonna ci aiuteranno anche questa volta. Infatti, eviteremo l’uso della candeggina, poiché è molto invasiva come sostanza chimica.

Uno spazzolino e via

Faremo tornare il box doccia alla vecchia gloria, eliminando il nero o il giallognolo dal silicone. Le guarnizioni, infatti, si possono annerire o ingiallire, addirittura anche diventare rossastre. Se così capita, allora, il silicone non è antimuffa.

Se la situazione dovesse essere sconvolgente, allora sarà meglio togliere il vecchio per quello nuovo antimuffa. Invece, se la situazione non fosse così grave, armiamoci di spazzolino. Per pulire senza fatica sia i binari del box doccia che le guarnizioni riempiamo una ciotolina con 2 cucchiai di bicarbonato, mezzo bicchiere di aceto, 2 cucchiai di acqua ossigenata, un pugno di sale grosso e un limone. Altro che candeggina.

Mescoliamo per bene e strofiniamo con lo spazzolino questa soluzione nelle zone interessate. Strofiniamo con movimenti circolari per rimuovere la muffa, ma anche per eliminare il calcare dal soffione. Usiamo la stessa tecnica, qualora vi fosse la muffa anche tra le fughe.

Ecco come pulire le guarnizioni in silicone annerite o ingiallite del box doccia da muffa e calcare ostinato senza fatica né candeggina

Questa soluzione sarebbe potente come la candeggina e, sicuramente, meno aggressiva. Trattandosi di un mix naturale, eviteremo di respirare le sostanze chimiche ivi contenute. In ogni caso, dopo aver strofinato la soluzione, lasciamo agire per mezz’ora e dopo risciacquiamo con acqua tiepida.

Dovremmo, preferibilmente, asciugare con un panno morbido e asciutto il soffione e tutto quello che abbiamo trattato contro il calcare. Asciughiamo anche i binari e le guarnizioni. La muffa, infatti, trova origine anche dall’acqua sporca o stagnante.

