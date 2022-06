Con l’arrivo dell’estate, siamo costretti a mettere felpe e maglioni nell’armadio. Nonostante questo significhi il ritorno del sole forte, annuncia anche l’arrivo della prova costume. È dunque normale che in questo periodo molte persone desiderino dimagrire e tonificare il proprio corpo, anche i più sedentari.

Certamente, anche la dieta è un elemento importante se vogliamo rimanere in forma e condurre uno stile di vita sano. Possiamo cominciare ad apportare dei cambiamenti anche nelle piccole cose. Potremmo, ad esempio, iniziare con la colazione, che non dovrebbe essere sempre consistere in cornetto e cappuccino. Ci sono, infatti, tante alternative gustose e salutari per la colazione che potremmo non aver considerato.

Allo stesso modo, dovremmo cominciare gradualmente anche con l’esercizio fisico, partendo con esercizi semplici, ma da fare con costanza. Inoltre, dovremmo fissare degli obbiettivi ragionevoli a breve termine, così da vederne subito i risultati.

Per arrivare in forma alla bella stagione, ecco qualche esercizio senza attrezzi per chi parte da zero

Cominciamo con 3 o 4 allenamenti alla settimana di circa 20 minuti. Possiamo, poi, aumentare la frequenza e la durata degli allenamenti a seconda della nostra disponibilità e dei nostri miglioramenti. È quindi importante non scioccare il fisico con allenamenti per cui ancora non era pronto, con il rischio di creare traumi o di scoraggiarsi.

Per lo stesso motivo, nella fase iniziale non è necessario utilizzare attrezzature specifiche o pesi. Infatti, possiamo sfruttare il semplice peso corporeo per fare gli esercizi e la difficoltà sarà più gestibile per i novizi. Ad esempio, invece di cominciare con la corsa di 20 minuti, dovremmo partire da una camminata spedita di 30 minuti.

Il giusto equilibrio tra cardio e potenziamento

Quando ci si allena è importante bilanciare le attività di fitness, sia con esercizi cardio che di potenziamento. Le prime sono attività che portano un aumento di battito cardiaco, come camminare, correre, nuotare, andare in bicicletta o ballare.

Allo stesso modo, però, è importante potenziare la muscolatura, così da sostenere i legamenti. Questo è particolarmente importante con l’avanzare dell’età. Cominciamo quindi con esercizi sul tappetino, come addominali, push up, plank e così via. Ecco su quali esercizi puntare per arrivare in forma alla bella stagione anche se partiamo sa 0.

