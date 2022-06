Se durante l’inverno c’è il conflitto tra pandoro e panettone, d’estate i due nemici sono anguria e melone. Ovviamente, una persona preferisce uno all’altro per una semplice questione di gusti. C’è chi preferisce l’anguria e chi preferisce il melone. E come dicevano i saggi latini “sui gusti non si può discutere”, ognuno ha il suo e va bene così.

Mangiare frutta d’estate è importantissimo. Questa presenta tantissime sostanze che fanno bene al nostro organismo e vanno a rinforzarlo per sopportare il caldo eccessivo. La frutta contiene zuccheri, vitamine, fibra alimentare, sali minerali e acqua. Elementi fondamentali per sopravvivere al caldo estivo. Parliamo, ovviamente di frutta fresca estiva, come ad esempio le pesche, le albicocche, anguria, melone, nespole, susine, ciliegie, fragole e fichi, non parliamo di quella secca.

In ogni modo, la frutta è necessaria durante l’estate e se vogliamo possiamo anche fare una gustosa macedonia per mangiare più frutta possibile. Ma possiamo anche preparare delle bevande a base di frutta.

Le sue proprietà

Il melone per l’estate è un frutto veramente da sogno. Infatti, leggendo la tabella CREA possiamo notare come questo contenga sodio, potassio, calcio e ferro. Darà moltissima energia, contiene pochi lipidi e contiene ovviamente acqua. Dato che d’estate si perdono molti liquidi integrarli anche con il cibo è fondamentale. L’acqua si può assimilare sia bevendola sia mangiando dei frutti che ne contengono molta, come, ad esempio, il melone.

Il melone è il vero frutto dell’estate perché ricco di sostanze e fantastico per chi soffre di questo problema

Il melone, quindi, contiene molte sostanze utili durante l’estate e contiene anche acqua. In 100 grammi di melone sono presenti circa 90 grammi di acqua. Insomma, una cifra interessante che stimola la diuresi e contrasta la ritenzione.

Il melone è veramente ottimo per depurarsi. Mangiandolo andremo a ingerire moltissima acqua. Questo frutto, quindi, è fantastico da mangiare in estate perché super rinfrescante e per di più ha anche un effetto diuretico e detox che non possiamo dimenticare.

Aggiungiamo anche che il melone, grazie alla tanta acqua e alla presenza della vitamina C, aiuta a proteggere la pelle dai raggi del sole. Questo non significa assolutamente, però, che non si deve stendere la crema solare sul corpo. Ed ecco che il melone è il vero frutto dell’estate perché ricco di proprietà benefiche per il corpo e per sopravvivere freschi all’estate.

