Il primo passo dopo la pulizia del viso mattutina è certamente quello di dare forma a una nuova base viso grazie a primer e fondotinta. Il passaggio successivo, invece, si concentra sullo sguardo e in particolare sulle occhiaie: quando sono molto scure sembra difficile nasconderle.

In realtà, abbiamo scovato qualche accorgimento che va oltre il semplice uso del correttore e che aiuta anche a rinfrescare lo sguardo nell’insieme.È indubbio, poi, che esistano tonalità di ombretto che meglio sposano le iridi più chiare, mentre altre sono invece più adatte a quelle scure.

Ma al di là della questione puramente cromatica, quello che importa è saper truccare correttamente l’occhio in modo da valorizzarne la forma. Ad esempio, anche chi ha occhi piccoli o incappucciati potrebbe riuscire a trasformarli con un makeup specifico e per nulla complicato. Inoltre, per aprire lo sguardo al massimo e avere occhi da cerbiatta in ogni occasione, dovremmo conoscere questo semplice espediente.

Non si tratta di dare luce alla palpebra con una punta di illuminante e nemmeno di puntare sul prodotto principe dello sguardo, ovvero il mascara. Anzi, insistendo con numerose passate sulle ciglia rischiamo di appesantire lo sguardo anziché ottenere l’effetto desiderato. Per evitare un tale inconveniente meglio puntare su un mascara extra black, così che sia già abbastanza scuro e regali profondità allo sguardo in poche mosse.

Per aprire lo sguardo al massimo e avere occhi da cerbiatta usiamo questo trucchetto diverso da mascara o illuminante

In ogni caso, il vero fiore all’occhiello di un trucco che apre lo sguardo e lo rende radioso è un colore, per giunta stupendamente primaverile: il rosa.

Non dovremmo fare altro che applicare sull’intera palpebra un ombretto luminoso rosa chiaro, non importa se dalla consistenza cremosa o in polvere. È invece fondamentale ricordarsi di picchiettare il prodotto anziché sfregarlo facendo pressione con il dito, sempre perché rischiamo di appesantire il tutto.

Prendiamo, poi, una nuance leggermente più scura, lasciando pur sempre un punto luce, e stendiamola nella piega dell’occhio sfumandola verso l’esterno. A completare l’opera ci servirà un ombretto color burro o champagne con cui illuminare l’angolo interno dell’occhio e la zona immediatamente sottostante l’arcata sopraccigliare.

Insomma, in sole tre mosse saremo riuscite ad aprire e rendere radioso lo sguardo, senza bisogno di passare ore allo specchio. Per chi volesse completare il makeup, poi, è consigliato semplicemente un gloss o un rossetto nude o leggermente rosato sulle labbra.

Lettura consigliata