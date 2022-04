Le uova di cioccolato sono una tradizione pasquale, perciò non possono mancare sulle tavole durante questo felice giorno di festa. È una consuetudine ormai consolidata, le uova di Pasqua si regalano a grandi e piccini e rimarranno per sempre uno dei simboli e degli alimenti più amati di questa tradizione.

L’usanza delle uova di Pasqua sembrerebbe essere riconducibile al re Sole Luigi 14esimo. Il sovrano all’inizio del ‘700 fece realizzare il primo uovo di cioccolato dal suo chocolatier di corte.

Ma l’usanza di regalare le uova di cioccolata sembrerebbe molto più antica e risalirebbe al Medioevo. La scelta di regalare un uovo di Pasqua, infatti, non sembrerebbe una casualità. Al contrario, l’uovo avrebbe in diverse culture un valore enorme. Infatti, secondo antiche credenze, terra e cielo unendosi formavano proprio un uovo. L’uovo rappresenta il simbolo di tutto e in esso sono racchiusi tutti e 4 gli elementi: aria, acqua, terra e fuoco.

Geniali questi 3 metodi per riciclare il cioccolato avanzato delle uova di Pasqua e come conservarlo senza utilizzare il freezer

Durante il giorno di Pasqua, dunque, sono un dono molto apprezzato. Tuttavia capita spesso che di uova di cioccolato se ne ricevano così tante che mangiarle tutte diventerebbe un’impresa impossibile.

Ma allora come conservarle per evitare che la cioccolata vada a male? O come riutilizzarle? Tante sono le ricette da preparare con il riciclo delle uova pasquali. L’unica regola è quella di utilizzare il minor numero possibile di ingredienti per evitare di appesantire troppo le ricette.

Torta al cioccolato

La prima tecnica di riciclo consiste nella creazione di una sofficissima torta a base di cioccolato.

Ingredienti:

250 g di farina;

4 uova;

100 g di zucchero;

100 ml di latte;

300 g di cioccolato a latte o fondente o con le nocciole;

1 bustina di lievito per dolci.

Procedimento

In una ciotola mescolare uova e zucchero e con l’aiuto di fruste elettriche montare per 10 minuti. Aggiungere poco alla volta la farina. Successivamente sciogliere il cioccolato delle uova avanzate e mescolare; aggiungere un filo di latte e il lievito. Ricoprire una teglia di 24 cm con carta oleata e versarvi all’interno l’impasto. Cuocere in forno per 40 minuti a 180 gradi in forno statico.

Baked oats

Un’altra ricetta per riciclare il cioccolato è la creazione di deliziose colazioni. Potremmo infatti creare un baked oats, una sorta di porridge al cioccolato. Una preparazione facilissima, vediamo come procedere.

Ingredienti:

40 g di farina di avena;

15 g di proteine in polvere;

2 g di lievito o idrolitina;

80 ml di latte;

20 g di cioccolato.

Procedimento

Mescolare tutto insieme e versare il composto in una ciotola da forno o una tazza, al centro della quale posizionare il cioccolato. Infornare in forno statico per 15 minuti.

Brownies

La terza idea per il riciclo del cioccolato è la creazione di brownies al cioccolato dal cuore morbido.

Ingredienti:

150 g di cioccolato;

60 ml di yogurt a scelta;

40 ml di olio;

150 g di zucchero o 60 di dolcificante;

3 uova;

20 g di cacao amaro;

90 g di farina.

Procedimento

Sciogliere il cioccolato e trasferirlo in una ciotola. Mescolare insieme ad esso lo yogurt, l’olio e lo zucchero. Aggiungere le uova e il cacao amaro, la farina e un pizzico di sale. Versare l’impasto in una teglia precedentemente foderata con carta oleata e lasciar cuocere per 25 minuti a 180 gradi in forno preriscaldato. Prima di spengere il forno fare la prova dello stecchino, che deve risultare sporco perché l’impasto deve rimanere dal cuore morbido. Decorare con cacao amaro e ridurre a cubetti.

Conservare il cioccolato

Per conservare il cioccolato senza utilizzare il freezer il consiglio è quello di avvolgerlo in carta da forno e successivamente in un velo di pellicola trasparente. Riporre in un recipiente ermetico e conservare in dispensa.

Ebbene, sono davvero geniali questi 3 metodi per riciclare il cioccolato avanzato delle uova di Pasqua e come conservarlo senza utilizzare il freezer.

Lettura consigliata

Non solo pasta sfoglia e casatiello, ecco un delizioso e sfizioso antipasto pronto in meno di 10 minuti da portare in tavola per il pranzo di Pasqua