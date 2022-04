La tecnologia è ancora un mistero per noi. Aggiornamenti continui, lanci di nuovi prodotti, ma in realtà molte soluzioni tecnologiche nemmeno si conoscono. A volte non vengono comunicate, altre volte sono troppe costose o, altre volte ancora, nessuno proprio le sa.

Abbiamo visto come ad esempio WhatsApp abbia aggiornato la propria applicazione fornendo nuovi servizi. Stessa cosa ha fatto da poco Instagram con la doppia bacheca. Ma come questi due esempi ce ne sono tanti altri.

Alcuni sono aggiornamenti delle applicazioni, altri invece sono proprio del sistema operativo. È importante fare una distinzione, perché alcune funzioni, ad esempio, che ha un iPhone, che viaggia sul sistema iOS, non le avrà un Samsung, che viaggia su un sistema Android. Quindi ci saranno, ad esempio, delle funzioni prettamente legate alla tecnologia Android e altre legate a quella iOS.

E parlando proprio di quest’ultima ci sono tantissime funzioni che praticamente nessuno conosce. E che magari si scoprono casualmente. Ad esempio, per mandare foto ai nostri amici, sia su WhatsApp sia su iMessage, apriamo la chat e carichiamo il contenuto cliccando sull’icona della foto. Se invece siamo sulla galleria clicchiamo il tasto inoltra, cerchiamo la chat del nostro amico e poi la inviamo. Be’, in realtà c’è un modo molto più semplice per mandare le foto.

Per mandare foto ai nostri amici o parenti con iPhone ora basteranno solo 3 dita

Il noto telefono della Apple, infatti, celava una piccola funzione in realtà molto comoda. Infatti, per mandare una foto a un nostro amico su WhatsApp oppure tramite iMessage possiamo tranquillamente usare 3 dita. Ma in che senso?

Be’, il procedimento è molto facile. Mettiamo il caso che abbiamo una foto in galleria che vogliamo inviare a un nostro amico o a un familiare. Quello che dobbiamo fare è aprire la foto e pizzicarla con 3 dita verso l’alto.

Ora apriamo la chat del nostro amico e pizzichiamo lo schermo con 3 dita verso il basso, come se la stessimo rilasciando. E la foto automaticamente sarà incollata sulla chat. Quello che abbiamo appena fatto è stato proprio un copia e incolla. Infatti, pizzicando lo schermo con 3 dita verso l’alto, copiamo la foto; pizzicando con 3 dita verso il basso, invece, la incolliamo.

Ed ecco che per mandare foto ai nostri amici o parenti possiamo semplicemente copiare e incollare pizzicando lo schermo. All’inizio potrà risultare un pochino complesso, ma una volta trovato il movimento giusto sarà una cosa immediata.

