Le scarpe sono uno degli accessori più amati dalle donne. Una passione, ma anche un’ossessione che non si esaurisce mai. Non importa che siano altissime, scomode o difficili da abbinare. Se ci piacciono dobbiamo necessariamente comprarle. Proprio come i capi di abbigliamento, anche le scarpe sono le protagoniste di ogni stagione. Le nuove tendenze possono esaurirsi nel giro di poco tempo o diventare delle vere e proprie icone della moda.

Delle valide alternative

Le scarpe devono abbinarsi perfettamente ad ogni tipo di outfit. Proprio come i gioielli, hanno il compito di completare e rendere particolare ogni look. Pensiamo alle sneakers, che sono perfette con i jeans e con l’abbigliamento sportivo. Ma possono anche essere abbinate ad un abito elegante. La scarpa con il tacco a spillo, poi, è un must have che ogni donna dovrebbe assolutamente avere nella propria scarpiera. Sensuale, elegante, raffinata. Può essere indossata ad ogni età e slancia le gambe.

Ma le scarpe con il tacco, spesso, non sono comode e sono poco adatte alla vita quotidiana. Infatti, si indossano solamente durante un evento elegante o un matrimonio. Per non rinunciare a qualche centimetro in più, molte donne cercano delle alternative più comode. Ad esempio, le scarpe con la zeppa possono essere delle valide sostitute. Sono dotate di una suola che sostituisce il tacco e che solleva tutta la scarpa.

Oltre ad essere comode e stabili, queste scarpe con il tacco slanciano le gambe sia a 20 che a 60 anni

Le zeppe non sono le uniche scarpe comode. Anche un altro modello è diventato iconico. Parliamo delle scarpe con il tacco a campana. Protagoniste indiscusse delle passerelle e amate dalle influencer. Sono facilmente riconoscibili perché hanno la superficie di appoggio a terra più larga e quella alla base nell’attaccatura della suola più stretta. Questo tacco garantisce una maggiore stabilità e slancia la gamba a qualunque età. I modelli sono molto versatili e possono essere abbinati facilmente.

Le scarpe con il tacco a campana sono le protagoniste della primavera estate 2022. Possono essere raffinate ed eleganti, dai colori pastello e dagli inserti dorati. Ma anche coloratissime e con un maxi plateau. Non dimentichiamo i sandali, pratici e sempre molto di moda. Oltre ad essere comode e stabili, queste scarpe sono perfette da indossare con abiti corti o degli shorts. Ma anche con dei pantaloni eleganti.

Lettura consigliata

Non solo le classiche sneakers ma anche questi nuovi modelli faranno furore in estate, perfetti da abbinare a pantaloni e vestitini