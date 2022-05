L’estate arriva a grandi passi e con essa la voglia irresistibile di una soddisfacente tintarella sulla pelle e di colpi di sole naturali sui capelli.

In entrambi i casi, è comunque importante tenere conto di alcuni accorgimenti per evitare di danneggiare appunto sia la cute che la chioma.

Nel primo caso, come ormai è ben risaputo, sarebbe meglio evitare l’esposizione al sole nelle ore più calde e fare buon uso della protezione solare.

Per quanto invece riguarda i capelli, non tutti sanno che, proprio come la pelle, potrebbero incorrere in spiacevoli inconvenienti dovuti all’afa stagionale.

Anche la chioma necessita di una corretta idratazione, salvo poi ritrovarsi con capelli secchi, sfibrati e spenti, dunque danneggiati.

In ogni caso, per proteggere i capelli dal sole senza rinunciare a schiarirli basterebbero poche semplici accortezze alla portata di tutte, scopriamo quali.

Partiamo dal trattamento più tradizionale e casalingo che ci sia, ovvero il lavaggio: meglio evitare acqua calda e preferire un’asciugatura all’aria aperta.

Per quanto riguarda la fase di scioglimento nodi, poi, cerchiamo di prediligere spazzole o pettini in fibra naturale, tipo legno, più delicati sul capello.

Prima dell’esposizione al sole, ricordiamoci anche di usare appositi prodotti come spray, mousse e oli volti proprio a fare da schermo protettivo per la chioma.

In alternativa o in aggiunta, consigliatissimo anche l’uso di cappelli e bandane o una bella sforbiciata per rinvigorire la chioma.

Come accade per l’abbronzatura, inoltre, anche alcuni alimenti aiutano nel rapporto con l’azione del sole, specialmente frutta e verdura ricche di betacarotene.

Per proteggere i capelli dal sole senza rinunciare a schiarirli si potrebbero provare questi trucchetti e rimedi naturali

Tuttavia, come accennavamo in apertura, è anche vero che oltre a proteggere i capelli ci piacerebbe comunque avere la possibilità di schiarirli naturalmente.

Ma anziché insistere sempre e solo con un’esposizione prolungata sotto il sole, potremmo provare con alcune maschere naturali.

Una prima soluzione, ad esempio, consisterebbe nel mescolare un cucchiaino di curcuma con due di miele: applichiamo sui capelli umidi, lasciando in posa 15 minuti.

Per una miglior aderenza del composto, inoltre, nulla vieta di avvolgere le ciocche nella comunissima pellicola trasparente.

È comunque consigliabile come sempre provare la soluzione prima solo su una piccola parte della ciocca, in modo da valutare l’effetto finale.

In alternativa, proviamo con un mix di olio di limone con quello di lino o cocco: fondamentale poi un balsamo che contrasti la caratteristica acidità dell’agrume.

