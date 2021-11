Arrivati ormai a novembre dovremo rassegnarci al fatto di lasciare da parte, almeno per un po’, cotone e lino. Torna infatti il freddo e con lui anche il largo utilizzo di caldi maglioni di lana che ci terranno al riparo dalle sferzate del gelo. Tuttavia, seppure questo sia un eccezionale tessuto contro le basse temperature, purtroppo, ha anche la capacità di trattenere molto bene agli odori.

Sarà capitato a molti, magari dopo una giornata di lavoro stressante, di tornare a casa e percepire da subito uno sgradevole odore sottobraccio. Di conseguenza, sarà altrettanto probabile che nel tentativo di eliminare quegli odori potremmo aver lavato male la lana infeltrendola.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Se ci siamo trovati in una di queste circostanze ecco come eliminare facilmente l’odore di sudore dalla lana e un sorprendente trucchetto per quando infeltrisce.

È la lana a puzzare?

A differenza di quanto si creda, non è direttamente la lana ad emanare cattivi odori, come il cotone o alcuni tessuti sintetici. Le fittissime fibre della lana più che emanare cattivi odori, li trattengono. Dunque, se la situazione non è drastica, la prima cosa da fare è appendere maglioni ed indumenti di lana all’aria aperta per un’oretta.

Per completare l’operazione applicheremo sulle zone maleodoranti una pasta di bicarbonato e poca acqua da lasciare in posa 30 minuti per poi mettere in ammollo in acqua e sale. Al termine risciacquiamo con abbondante acqua fredda. Se questo non dovesse funzionare esistono prodotti specifici, facilmente reperibili in commercio, mirati a catturare efficacemente l’odore del sudore.

Ecco come eliminare facilmente l’odore di sudore dalla lana e un sorprendente trucchetto per quando infeltrisce

Questi prodotti possono essere utilizzati anche per lavaggi in lavatrice, ma attenzione a scegliere il programma giusto. Tra gli errori domestici più comuni c’è senz’altro il lavaggio sbagliato della lana che inevitabilmente infeltrisce.

Quando questo accade le fibre della lana si intrecciano e irrigidiscono al punto tale da perdere elasticità e non permettere di essere indossati.

Tuttavia, nei casi meno gravi possiamo pensare alla lana infeltrita come a dei capelli maltrattati che hanno bisogno di tono e morbidezza. Per questa ragione starebbe spopolando il rimedio di utilizzare del balsamo per capelli sulla lana infeltrita.

Per ogni litro d’acqua useremo 40g di balsamo per capelli con cui massaggeremo accuratamente la lana facendolo penetrare nelle fibre, per poi lasciare a bagno. Trascorsi 60 minuti, sciacquiamo e con l’aiuto di un asciugamano strizziamo e tiriamo dolcemente aiutando a distendere le fibre.

Per un effetto migliore potrebbe essere ancora più efficace un balsamo indicato per capelli lisci.

Approfondimento

Ecco i facili trucchi per avere velocemente panni asciutti e profumati anche in inverno