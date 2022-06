In estate la lotta contro gli animali indesiderati è costante. Le temperature elevate e le giornate di sole ci spingono a trascorrere più tempo fuori casa e a tenere porte e finestre aperte. Questo ci espone al rischio di insetti, perché spesso usare delle semplici zanzariere può non bastare. Ciò che spinge questi animali ad entrare nelle nostre case sono determinati odori, resti di cibo e l’umidità. Una volta entrati in casa, gli insetti possono deporre le uova e a quel punto cacciarli via diventa ancora più difficile. Per questo motivo, oggi vogliamo spiegare che è possibile realizzare un profumato prodotto repellente davvero efficace contro diversi insetti. Anziché ricorrere a trappole o a rimedi chimici, c’è chi preferisce utilizzare prodotti naturali. Infatti, vedremo come con pochi e semplici ingredienti che abbiamo già in casa possiamo risolvere questo fastidioso problema.

Per allontanare formiche, zanzare e scarafaggi da casa e giardino non usiamo aceto e limone ma questo efficace rimedio naturale dal profumo buonissimo

Le nonne e le mamme ci insegnano da sempre a non sprecare e ad utilizzare ciò che abbiamo a disposizione prima di acquistare altri prodotti. Agire in questo modo può proteggerci da agenti chimici contenuti nei repellenti che acquistiamo e contribuisce a preservare l’ambiente. Se tra i rimedi più utilizzati ci sono aceto e limone, questi da soli possono non essere sufficienti. Per allontanare con un solo prodotto formiche e scarafaggi, ma anche le zanzare basterà unire 3 ingredienti. Come molti di noi già sanno, questi animali sono molto sensibili agli odori. Ecco perché oggi realizzeremo un repellente dall’odore intenso ma piacevole capace di risolvere il problema degli insetti.

Come prepararlo e usarlo

Versiamo in una bottiglia un litro d’acqua. Aggiungiamo un cucchiaino di polvere di cannella, 10 gocce di tea tree oil e una tazzina di vodka. Misceliamo gli ingredienti ed avremo ottenuto il nostro spray repellente. La vodka possiede un odore intenso e piacevole, ma insopportabile a moltissimi insetti. La cannella terrà facilmente lontani in particolare gli scarafaggi, mentre il tea tree oil è un odore ostile alle zanzare. A questo punto, possiamo agire in diversi modi. Basterà vaporizzare questo prodotto nei luoghi strategici per allontanare formiche, zanzare e scarafaggi da casa. In alternativa, possiamo scegliere di riempire un bicchierino con questa miscela da tenere nel terrazzo o sul davanzale per non fare avvicinare nessun insetto.

