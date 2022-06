A pochi giorni dall’inizio di luglio, molte persone sono ancora alla ricerca della destinazione per le vacanze estive 2022. C’è chi ama andare ogni anno nello stesso luogo e chi invece preferisce viaggiare scoprendo ogni volta posti nuovi. Il nostro Paese non ci delude mai riservandoci luoghi naturali incantevoli in cui rilassarsi, tanto buon cibo e arte. Ogni anno in Italia arrivano milioni di turisti da tutto il Mondo ad ammirare le nostre bellezze. Oggi vogliamo raccontare le meraviglie di un luogo in cui il tempo sembra essersi fermato. Si trova nel Sud Italia ed oltre a spiagge magnifiche possiede un patrimonio culturale inestimabile.

Una perla nel Golfo di Salerno

In provincia di Salerno sorge Paestum. Questo luogo Patrimonio dell’umanità è conosciuto ovunque per il suo straordinario sito archeologico ed è una frazione del comune di Capaccio Paestum. La sua storia millenaria permette ai turisti di fare un viaggio nel tempo alla scoperta di quest’antica città della Magna Grecia. Rimarremo a bocca aperta camminando per le vie del suo centro storico e ammirando la bellezza degli edifici, degli scavi e anche delle sue spiagge.

Scegliamo questo luogo incantevole per spendere poco anche ad agosto e mangiare bene senza rinunciare a spiagge di sabbia chiara e mare tropicale

A circa un’ora da Napoli si trova un luogo stupendo e unico al Mondo. Paestum possiede una famosissima area archeologica che possiamo visitare al costo di 12 euro. Il Tempio di Hera, anche noto come la basilica, risale al 560 a.C. e si presenta imponente e maestoso. È composto da una sala interna divisa dalle colonne centrali e non possiede il frontone.

Il tempio più grande di Paestum è quello di Nettuno e fu edificato intorno al V secolo a.C. Sorge in posizione parallela rispetto al Tempio di Hera ed è costruito in architettura dorica. Possiede 3 ambienti ed è costituito da massi enormi collegati tra loro da tasselli senza malta. Questa caratteristica ha permesso all’edificio di arrivare ai giorni nostri in questo eccellente stato di conservazione resistendo alle calamità naturali.

Infine, abbiamo il Tempio di Atena. Sorge su un’altura ed è composta da 2 ambienti: il pronaos e la cella. Il frontone alto e il fregio dorico sono i tratti più caratteristici di questo antichissimo edificio.

Non solo storia

Oltre al sito archeologico, Paestum possiede oltre 10 chilometri di spiagge. Qui la sabbia è soffice, chiara e finissima e si affaccia su un mare azzurro e pulito. Tra le spiagge più belle c’è quella di Varolato, libera, sabbiosa e dal litorale basso. Questa spiaggia è facilmente accessibile grazie a un comodo parcheggio ed è dotata di bar e chioschi. Consigliamo anche la spiaggia Villaggio Merola, molto ampia e ricca di sabbia dorata e dalle acque trasparenti.

Perché scegliere Paestum

Scegliamo questo luogo incantevole per spendere poco e vivere una vacanza indimenticabile. Ad agosto possiamo soggiornare in hotel e strutture a partire da circa 70 euro per notte. Inoltre, questa zona è nota anche per le ottime specialità tipiche. Da non perdere le olive ammaccate del Cilento, il carciofo di Paestum, la cacioricotta e l’ottimo pesce fresco che questo luogo offre.

Approfondimento

È la perla del Cilento questo borgo in cui mangiare divinamente, ricco di baie incontaminate e spiagge di sabbia fine e bianchissima