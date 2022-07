Con l’arrivo dell’estate, il gonfiore a gambe e caviglie si avverte molto a fine giornata, specialmente se abbiamo passato parecchie ore in piedi o seduti.

Possono essere diverse le cause che portano a questo. Può essere dovuto a fattori genetici, sovrappeso, gravidanza, l’età che avanza, assunzione di anticoncezionali, stitichezza. Per le donne anche i tacchi alti potrebbero causarlo.

Chi soffre di gambe gonfie dovrebbe al più presto trovare una soluzione non solo per un fattore estetico, ma anche, e soprattutto, per la propria salute.

Infatti spesso questo può sfociare in vene varicose. Le vene varicose sono delle vene gonfie, ingrossate che possono interessare non solo le gambe, ma anche i piedi. Si presentano con delle colorazioni abbastanza scure e possono portare a dolori e crampi muscolari.

Per ovviare a tutto ciò, oltre alle cure mediche specifiche, potremmo affiancare una sana alimentazione accompagnata da alimenti che in qualche modo ridurrebbero il gonfiore.

Vediamo alcuni esempi.

Per alleviare il fastidio delle gambe gonfie negli anziani e non solo sembrerebbero essere questi gli alimenti consigliati e quelli da evitare

Ovviamente bisogna specificare che introdurre degli alimenti giusti non porta alla risoluzione totale del problema. Semplicemente andrebbe a migliorare i sintomi.

Per tonificare le pareti dei vasi, oltre all’attività fisica, potrebbero essere d’aiuto cibi dai colori rosso-viola e blu scuro. Il segreto del colore sta nel fatto che questi alimenti sono ricchi di antociani, importanti antiossidanti che andrebbero a tonificare la parete dei vasi. Cibi come ciliegie, mirtilli, fragole, pere potrebbero essere utili.

Per disinfiammare le vene, invece, bisognerebbe assumere cibi ricchi di vitamina C. Si possono mangiare anche crudi, dopo averli tagliati e spremuti. Pomodori, rucola, kiwi, peperoni sono ottimi. In particolare il kiwi perché contrasta la stitichezza che potrebbe essere una causa scatenante del gonfiore.

Per velocizzare e rendere la circolazione migliore, andrebbe fatto un carico di sali minerali: potassio, magnesio e calcio. Il calcio lo possiamo trovare in tutti i latticini, il magnesio nei cereali o legumi e il potassio in diversa frutta e verdura.

Quando l’alimentazione non basta potremmo anche fare riferimento ad alcuni integratori alimentari. Integratori a base di potassio potrebbero essere ottimi in quanto hanno un’azione benefica nei confronti dei crampi muscolari. Anche delle tisane alla betulla, gramigna o fiori di ciliegio vanno bene oppure il tè verde.

Gli alimenti da evitare sono quelli ricchi di zuccheri, alcolici, caffè e bevande gassate.

Per alleviare il fastidio delle gambe gonfie si potrebbero introdurre nell’alimentazione questi cibi. Tutto questo dovrà essere affiancato da una minima attività fisica giornaliera, basta anche una semplice passeggiata di una mezz’oretta per ridurre il gonfiore.

Lettura consigliata

Da provare questa ricetta super semplice e veloce da preparare in pochi minuti per fare delle zucchine al forno leggere e saporite