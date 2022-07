Se è vero che un antidoto di lunga vita ancora non esiste, ci sono due regole fondamentali che potrebbero farci godere di un’esistenza serena. Ovvero seguire una dieta sana, variegata e ben equilibrata e uno stile di vita attivo. Queste due regole pur non garantendo l’eternità potrebbero metterci al riparo dall’insorgenza di condizioni pericolose per la salute, come livelli colesterolo e glicemia elevati. Queste condizioni potrebbero infatti favorire l’insorgenza di malattie cardiovascolari. Inoltre uno stile di vita sedentario, il fumo e abusi di alcol e/o cibi grassi potrebbero anche aumentare il rischio d’insorgenza di tumori.

Ma oltre a queste abitudini sane, c’è anche un’altra regola che si dovrebbe seguire, soprattutto dopo aver superato la soglia degli “anta”. In particolare ad ogni fascia d’età è necessario effettuare esami e screening per giocare d’anticipo su alcune malattie, dove il fattore “tempo” può essere determinante. Infatti oltre a colesterolo e glicemia per una vita lunga e serena, a 60 anni è fondamentare eseguire controlli che potrebbero salvarci la vita. Con l’avanzare dell’età si è più a rischio di insorgenza di alcune malattie come tumori e malattie cardiovascolari. Una diagnosi precoce talvolta può evitare tantissime sofferenze sia a sé stessi che alle persone care.

Oltre a colesterolo e glicemia per una vita lunga e felice ecco 5 controlli da fare dopo i 60 anni

Oltre agli esami del sangue da fare periodicamente per tenere sotto controlli i valori del sangue sono infatti necessari anche degli esami più approfonditi. Anche se ci si sente bene i controlli pertanto sono necessari perché potrebbero salvarci da inutili e grandi sofferenze. Prima di tutto sarebbe opportuno effettuare una visita cardiologica, in quanto con l’avanzare dell’età aumenta il rischio di sviluppare malattie cardiovascolari. Mediante tale controllo si possono valutare le condizioni del cuore ed intervenire tempestivamente mediante cure. Un altro esame da eseguire, periodicamente, soprattutto dopo i 60 anni è quello della vista. Tale controllo permette di verificare la presenza di patologie come la cataratta, la degenerazione maculare senile e il glaucoma. Inoltre tra le patologie più frequenti dopo i 60 anni vi sono quelle che interessano l’apparato uditivo, come l’ipoacusia che provoca l’abbassamento dell’udito.

Inoltre per quanto riguarda le donne sarà necessario effettuare controlli ginecologici come il PAP test, ecografie e mammografie. Mentre per gli uomini sarà fondamentale una visita urologica. Queste visite consentono di verificare l’eventuale presenza di tumori. In questi casi una diagnosi precoce è importantissima, in quanto consente di intervenire immediatamente laddove si scopra la presenza o l’inizio di un tumore. Infine un altro controllo da inserire nella lista è la MOC che consente di valutare la quantità di calcio presente nelle ossa. Infatti dopo i 60 anni vi è un maggiore rischio di demineralizzazione ossea, causa principale dell’osteoporosi. Quindi per una esistenza lontana da disturbi e patologie oltre ad alimentazione e stile di vita sani, sono fondamentali i controlli. Questi infatti possono davvero salvare la vita.

