Scegliere la montatura degli occhiali è un impresa difficile, perché dovrebbero essere un completamento del nostro volto.

Anche se vediamo un bel paio di occhiali da vista o da sole nella vetrina di un negozio, non è detto che questo valorizzi i nostri lineamenti.

Nella scelta occorre pensare a una montatura che rispetti la forma geometrica del volto, a un colore che faccia da completamento al proprio incarnato e agli occhi. Come scegliere gli occhiali perfetti e cosa fare?

La prima cosa da fare è osservarsi allo specchio e capire la forma geometrica del nostro viso. In genere, ci sono cinque forme del viso: tondo, rettangolare, ovale, lungo e magro, a forma di cuore.

Viso tondo

Un viso tondo ha la mascella arrotondata, la fronte ampia e lineamenti morbidi. Gli zigomi possono essere pronunciati, più larghi della mascella e della fronte oppure ampi. I lineamenti formano un cerchio quasi perfetto, perché la lunghezza e la larghezza sono pressoché quasi identiche.

Se abbiamo un viso rotondo, è preferibile scegliere una montatura rettangolare o con gli spigoli accentuati, perché affinano il viso e i lineamenti. Sono ottime in questo caso anche montature quadrate e alte che terranno nascoste le guance di un viso rotondo e paffuto.

Come scegliere gli occhiali perfetti che valorizzano e rendono migliore il nostro viso e ne nascondono i difetti. Il viso rettangolare

Un volto rettangolare ha una forma allungata o squadrata, con fronte e mascella un po’ più ampi e i lati del viso danno vita a linee verticali e dritte. Consigliamo montature ovali e circolari, incurvate e a giorno ma anche spesse e con lenti grandi.

Viso ovale

A un viso ovale si adattano, tranne che per qualche caso, la maggior parte degli occhiali da vista o da sole. Infatti, in questo volto la parte inferiore è più lunga di quella superiore con un mento arrotondato e volto verso il basso. L’attaccatura dei capelli e la fronte sono in armonia con la forma del mento, cioè arrotondate e armoniche. In un volto ovale le guance sono piccole e contenute.

Viso lungo e magro

Un viso lungo e magro potrebbe essere scambiato per un viso ovale, ma ci sono alcune particolarità che lo contraddistinguono.

Questo tipo di viso si estende in verticale, la fronte si stende verso l’alto, l’attaccatura dei capelli, a tratti si presenta curvilinea e il mento si estende verso il basso. Il volto appare spigoloso con zigomi alti e geometrici, che scendono molto verso il basso. In questo caso l’occhiale perfetto è tondo, con una montatura grande e il ponte, cioè l’archetto centrale della lente, deve scendere verso il basso.

Viso a cuore

Le caratteristiche di un viso a cuore sono: il mento appuntito, l’attaccatura dei capelli a V su una fronte ampia, il viso si restringe scendendo verso il basso. Per questa tipologia di volto gli occhiali da scegliere sono quelli dalla forma ovale che scendono verso il basso e dai contorni smussati oppure morbidi.

Lettura consigliata

I migliori trucchi per bagnare correttamente il pan di Spagna e con cosa farlo per averlo gustoso