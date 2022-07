Le zucchine sono uno degli alimenti più amati di sempre. Con la loro semplicità e versatilità si prestano a piatti buoni e facili da preparare.

Oltre ad essere davvero ottime per il palato, sembrerebbero avere dei benefici per la salute dell’uomo. Hanno un ridotto apporto di calorie, il ché li rende utili per chi segue una dieta ipocalorica. Tra l’altro, la zucchina, è un alimento utilizzato per svezzare il neonato.

Tra i nutrienti, contengono potassio, vitamina C ed E. Potrebbero essere utili in caso di stitichezza, stress e problemi legati alle vie urinarie.

100 g di zucchine apportano circa a 11kcal e:

94 g di acqua;

1,3 g di proteine;

1,4 g di carboidrati;

0,1 g di grasso.

Vediamo adesso come prepararle in una versione vegetariana, adatta anche a chi vuole limitare il consumo di carne dalla propria alimentazione.

Da provare questa ricetta super semplice e veloce da preparare in pochi minuti per fare delle zucchine al forno leggere e saporite

Come prima cosa vediamo gli ingredienti che ci serviranno:

4 zucchine grandi;

80 g di pan grattato e formaggio grattugiato;

1 cipolla bianca;

1 cucchiaio di concentrato di pomodoro;

un po’ di prezzemolo;

olio EVO;

sale e pepe.

Eliminiamo le estremità delle zucchine e le tagliamo a metà. Con un cucchiaio oppure un coltello affilato, le scaviamo e togliamo la polpa. Riduciamo quest’ultima in piccoli cubetti e la mettiamo in una padella con un po’ di olio fino a quando non diventerà dorata.

Quando la polpa inizierà ad essere più morbida, uniamo il concentrato di pomodoro insieme al pan grattato e lasciamo cucinare un altro po’. Una volta che si è raffreddato il composto, andiamo ad aggiungere il prezzemolo, sale, pepe e mescoliamo fino ad amalgamare tutti gli ingredienti.

Una volta fatto possiamo andare a riempire le nostre zucchine. Poniamo il ripieno al loro interno mettendo poi le zucchine su una teglia ricoperta da carta forno. Aggiungiamo un filo d’olio e mettiamo a cuocere in forno a 180° per circa 30 minuti.

Una volta cotte le lasciamo intiepidire per assaporarle meglio oppure le serviamo calde. Ottime per un’idea pranzo o cena al volo è da provare questa ricetta super semplice e veloce da preparare in 15 minuti. Seguire ricette sfiziose e leggere potrebbe essere una svolta per mangiare bene senza privarsi della bontà.

