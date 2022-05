Fin dalla più giovane età moltissime donne iniziano a scoprire il mondo dei trucchi per allargare gli occhi e ringiovanire il viso. Truccarsi diventa così un modo per trasformare se stesse e migliorarsi senza particolare difficoltà. Gli errori, tuttavia, esistono eccome e in molte devono sperimentare tanto, prima di trovare il trucco migliore per loro. Oltre ad una questione di stile truccarsi, specialmente all’inizio, porta con sé errori che si scopriranno tali solo riguardatosi nelle fotografie passate. A tutte sarà capitato di rivedersi in fotografie di dieci anni fa e ritrovarsi a criticare il vecchio modo di truccarsi. Si cresce, si cambia, variano gusti e mode ma ci sono alcune regole che andrebbero rispettate per evitare scivoloni. In modo principale ci si occuperà di quattro errori madornali che invecchiano e rovinano qualsiasi trucco.

Per allargare gli occhi e ringiovanire il viso truccandosi, meglio evitare questi 4 errori che invecchiano e regalano subito 10 anni

Il primo errore riguarda le sopracciglia. Una parte del corpo soggetta alle mode del momento e, spesso, vittima di queste tendenze. Negli anni ’90 e 2000 la moda dettata da star del cinema, ma non solo, era quella di portare le sopracciglia molto sottili. Per seguire questo trend moltissime donne e ragazze sono arrivate a rovinarle completamente e a dover ricorrere ad un microblanding. Questo, oltre che per rimediare agli errori di gioventù, per seguire il nuovo trend dettato da modelle e influencer che vuole le sopracciglia folte. Uno degli errori maggiori che si commettono truccando le sopracciglia è quello di renderle eccessivamente definite. Le sopracciglia, infatti, andrebbero sì sistemate ma lasciate il più naturali possibile. Il rischio corso sarà quello di sembrare troppo artefatte.

Correttore e fondotinta

Un altro errore che invecchia terribilmente è utilizzare un correttore o il fondotinta non adatto alla nostra pelle. Infatti ogni fototipo dovrebbe utilizzare un prodotto adatto alla propria tonalità. Se si sbaglia e se ne applica troppo, si rischia di mettere ancora più in evidenza il difetto che si vorrebbe coprire.

Eye-liner

Il terzo errore riguarda l’utilizzo di eye-liner, liquido o in matita. Si tratta di un prodotto che, se utilizzato bene, può dare allo sguardo un’aria molto seducente. Non bisognerà, però, commettere errori che potrebbero farci pentire della nostra scelta. Molte donne eccedono nell’utilizzo dell’eye-liner creando delle linee doppie sull’occhio. Questo appesantirà molto lo sguardo rendendo anche gli occhi più piccoli. Meglio optare per un trucco semplice che prevede una sola passata di eye-liner sull’occhio. In seguito si potrà utilizzare il mascara sulle ciglia per uno sguardo ancora più intenso.

Ombretto

Il quarto errore che regala subito 10 anni riguarda sempre il trucco degli occhi, in modo particolare si tratterà dell’ombretto. Gli ombretti sono prodotti, come l’eye-liner e il mascara, che possono aiutare ad ottenere sguardi particolarmente affascinanti. Tuttavia la regola del less is more è valida anche in questo caso e non bisognerà esagerare. Un trucco eccessivo potrebbe provocare l’effetto opposto e farci apparire volgari. Meglio evitare di iniziare subito utilizzando un colore scuro, si consiglia di partire da un colore chiaro, passare al medio e poi lo scuro. Procedendo in maniera graduale si riuscirà ad ottenere l’effetto sperato.

