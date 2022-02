Una volta si diceva che gli occhi fossero lo specchio dell’anima, forse era vero. In questi anni di pandemia ci siamo lentamente abituati ad indossare le mascherine a protezione delle vie respiratorie.

Non potendo vedere i volti e, soprattutto, i sorrisi abbiamo imparato ad interpretare le espressioni degli occhi. Con enorme sorpresa ci si è resi conto che si tratta davvero di una delle parti più espressive del nostro corpo.

Non c’è niente di più bello del captare un sorriso che arriva dritto dagli occhi pur con la bocca coperta.

Dal punto di vista del make up abbiamo dovuto rinunciare ai rossetti ma abbiamo imparato a truccare gli occhi per renderli più espressivi possibile. Oggi si andranno a vedere alcuni consigli per truccare gli occhi marroni piccoli e farli risaltare anche a 50 anni.

Tanti sostengono che gli occhi più belli siano quelli azzurri o verdi; eppure, anche i marroni sanno essere meravigliosi. Sarà sufficiente scegliere il trucco giusto per renderli più luminosi.

Ecco come ingrandire gli occhi marroni e piccoli con questo trucco che li farà risaltare anche a 50 anni

Per valorizzare al massimo gli occhi piccoli bisognerà utilizzare degli ombretti adatti. Saranno perfetti quelli con sfumature brillanti che ci permetteranno di fare sembrare più grande l’occhio.

Si sconsiglia di utilizzare ombretti eccessivamente scuri o neri dal momento che tenderanno a rimpicciolire l’occhio.

Se, per la sera, si volesse optare per uno smokey eyes si potranno mixare con maestria ombretti chiari e scuri. In questo modo si riuscirà a realizzare un trucco scuro ma pur sempre luminoso.

Gli occhi marroni e piccoli, poi, daranno il meglio di loro stessi truccati con tonalità chiare tra cui avorio o panna come base. Si potranno poi sfumare tonalità di marrone, viola o verde per far risaltare l’iride.

Per ampliare un occhio piccolo e marrone si potrebbe utilizzare anche una matita bianca.

Ciglia

Chi ha gli occhi piccoli, poi, non dovrebbe mai dimenticare le ciglia. Sia quelle superiori che quelle inferiori, infatti piegate con un piegaciglia e truccate con mascara nero o marrone ingrandiranno gli occhi.

L’eyeliner è croce e delizia di molte donne, saperlo mettere bene è davvero difficile. L’eyeliner andrebbe evitato in caso di occhi piccoli, specialmente se si tratta di quello nero, meglio preferire il blu.

Tuttavia se proprio non se ne potesse fare a meno si potrà allungare visivamente l’occhio ricreando una sorta di codina all’esterno. Un modo di truccare l’occhio che andava molto di moda qualche anno fa ma che è utile per valorizzare questo tipo di occhio. Attenzione, però, a non allungare eccessivamente la coda che potrebbe trasformarci in brutte copie di Cleopatre.

Ecco, quindi, come ingrandire gli occhi marroni e piccoli grazie al trucco.