Quanto spesso bisogna lavare i vestiti affinché siano davvero puliti e igienizzati? In questo articoli esamineremo alcuni consigli per una migliore igiene del bucato e anche una migliore sostenibilità.

Di solito non è facile decidere con quale frequenza fare il bucato, ma ci sono buone ragioni per decidere di lavare regolarmente i propri vestiti.

Il lavaggio dei vestiti in lavatrice, infatti, non solo rimuove lo sporco, ma rimuove anche germi e batteri!

Ecco perché lavare i panni è super importante! Tuttavia non si dovrebbe perdere di vista il consumo di acqua, perché per un lavaggio possono essere consumati tra i 50 e i 100 litri d’acqua! Ma entriamo nei dettagli e scopriamo quanto spesso bisogna fare il bucato.

Ecco quanto spesso bisogna lavare i vestiti affinché siano davvero puliti e igienizzati

La frequenza con cui fare il bucato dipende dai singoli tessuti e dal grado di sporco: se sono presenti macchie visibili, come resti di salsa di pomodoro oppure sporco invisibile, come il sudore. Ma anche il tessuto stesso è importante.

Gli asciugamani vanno lavati ogni settimana. Questo vale soprattutto per gli asciugamani utilizzati per le mani e per il viso, perché sono usati quotidianamente. Stessa cosa vale per gli strofinacci: vanno lavati spesso e per smacchiarli si può utilizzare un metodo efficace che arriva dal passato.

Le lenzuola devono essere lavate ogni due o quattro settimane. Soprattutto in estate, quando si suda maggiormente.

Le tende è sufficiente lavarle una volta all’anno. Tuttavia se si fuma in casa o si ha un animale domestico, è meglio lavarle due volte all’anno.

La biancheria intima deve essere lavata dopo un solo utilizzo, tranne il reggiseno che può essere indossato tre o quattro volte prima di metterlo a lavare.

I maglioni di lana devono essere lavati dopo averli indossati due o tre volte, mentre le maglie di cotone vanno lavate più spesso.

I jeans sono delicati. Non bisogna lavarli troppo spesso, altrimenti perderanno colore e forma. Tuttavia, dovrebbero essere lavati ogni quattro settimane.

I tre consigli più importanti per lavaggi efficaci ed eco-sostenibili

1) Usare il detersivo in polvere invece che quello liquido. Questo combina due vantaggi: si può dosare meglio il detersivo e, inoltre, lo si può acquistare in una confezione di cartone.

2) Se i vestiti non sono sporchi ma hanno solo bisogno di arieggiare, si possono tenere stesi sul balcone per una mezza giornata. Lavare troppo spesso provoca un consumo di elettricità ed energia inutile.

3) Asciugare il bucato stendendolo invece che usando un’asciugatrice, aiuterà sia l’ambiente che il risparmio di denaro.

Lettura consigliata

Per abiti profumati anche dopo una settimana dal lavaggio in lavatrice è questo l’impasto da creare