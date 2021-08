Il mascara è uno dei prodotti di bellezza più diffusi tra le donne di tutto il mondo. Più semplice da utilizzare di rossetti ed eyeliner è l’alleato principale di chi vuole ottenere sguardi profondi e intensi senza troppa fatica.

In un precedente articolo apparso sulle pagine di ProiezionidiBorsa si era già trattato di un mascara poco utilizzato e conosciuto, quello trasparente, che durante il periodo estivo è un vero e proprio must have. In questo, invece, parleremo del colore del mascara alternativo al classico nero e quindi di uno tra i mascara meno considerati in assoluto, quello marrone.

Infatti, nonostante la maggior parte delle donne preferisca utilizzare il mascara nero ne esistono di diversi colori, tutti in grado di mettere in risalto lo sguardo.

I motivi per utilizzare maggiormente il mascara di colore marrone sono molteplici e nel presente articolo si andranno a spiegare. Infatti, a seconda della carnagione e del colore degli occhi bisognerà scegliere un mascara piuttosto che un altro.

Per ciglia folte e sguardo intenso basta questo mascara incredibile che pochi utilizzano

In generale la scelta del mascara va fatta tenendo conto del colore naturale delle ciglia, questo vale anche per quello marrone.

Infatti, chi ha ciglia molto chiare l’utilizzo di un mascara nero potrebbe risultare pesante. Il mascara marrone, invece, risulterà meno marcato ma più elegante.

Si tratta di un prodotto perfetto per valorizzare chi ha occhi verdi o azzurri, e capelli biondi o rossi. Sarà, infatti, in grado di donare volume alle ciglia senza, però, appesantire il risultato.

Tuttavia, con le dovute accortezze, potrà essere utilizzato anche da chi ha occhi e capelli scuri.

In questo caso si dovrà scegliere una tonalità non troppo simile a quella del colore dell’occhio.Anzi, meglio scegliere tonalità più scure che facciano risaltare l’iride.

Bisognerà sempre tenere conto del colore delle ciglia. Infatti, se queste sono molto chiare sarà necessario scegliere una tonalità più chiara di marrone.

Al contrario, con occhi chiari ma ciglia e capelli castani la tonalità di marrone dovrà essere più scura rispetto a chi ha capelli biondi.

Per ottenere una sfumatura più scura potrà essere abbinato al mascara nero, per renderlo più chiaro, invece, si potrà utilizzare una base bianca.

Per enfatizzare al massimo le ciglia si potrà stendere prima il mascara marrone e poi ripassare con quello nero.

Ecco, quindi, perchè per ciglia folte e sguardo intenso basta questo mascara incredibile che pochi utilizzano. Abbiamo visto infatti che il mascara marrone è ottimo per chi cerca un effetto naturale e delicato.