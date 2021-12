Arrivare a dicembre per le feste in forma potrebbe non essere semplice. Immaginiamo di poter indossare il nostro abito migliore, sfoggiando il nostro fisico ad amici e parenti. Molte volte, però, tra un attacco di fame e una coccola golosa, ci ritroviamo già gonfi prima delle tavolate natalizie. Sarebbe meglio prima mantenere un’alimentazione più equilibrata, per poi poterci permettere qualche sfizio in più.

Non è solo una questione estetica, avere cura del proprio corpo è importante per fare funzionare al meglio il nostro organismo e non appesantirlo. Questo non vuol dire rinunciare a piatti buoni della tradizione, ma regolare il cibo a tavola, senza abbuffarsi, almeno prima del 24.

Dopo le feste potremo recuperare con più esercizio fisico, gustando una tisana naturale dal sapore dolce che aiuterebbe a depurare il fegato nelle fredde sere d’inverno. Nel frattempo, però, potremo creare piatti gustosi e di stagione con alcuni alimenti.

Per aiutare a depurare il fegato e favorire una pancia sgonfia in modo naturale ecco i 3 ingredienti deliziosi

È risaputo che bisognerebbe limitare le fritture e i grassi eccessivi, anche per non avere quella fastidiosa sensazione dell’addome che sta per esplodere. Le cause potrebbero essere tante e di varia natura, ma se è solo una questione di alimentazione, potremo prediligere degli ortaggi o alimenti più adatti.

Lo stile di alimentazione potrebbe anche incidere positivamente sul funzionamento del nostro intestino, evitando che il nostro fegato accumuli troppo grasso. Non dobbiamo, però, rinunciare ai piaceri della tavola. Infatti, per aiutare a depurare il fegato e favorire una pancia sgonfia in modo naturale ecco i 3 ingredienti deliziosi.

Il primo è sicuramente il carciofo, protagonista assoluto della stagione invernale. Anche se sembra un’impresa pulirlo ed evitare che annerisca, non è poi così complicato.

È un ortaggio poco calorico, circa 47 calorie per 100 grammi, contiene una grande quantità di vitamine, del gruppo A, C, E, K, sali minerali, alfa carotene, fibre. Per queste ragioni che sembra essere un alleato dell’intestino, un ottimo antiossidante e regolerebbe il metabolismo. Inoltre, potrebbe anche mantenere in salute ossa, cervello, sistema cardiovascolare.

Finocchio e kefir

Oltre al carciofo, anche il finocchio è ipocalorico e ha delle proprietà utili a favorire un corretto metabolismo. Anche sotto forma di tisana o mangiato a crudo potrebbe essere d’aiuto per sentirci meno gonfi e digerire meglio il pranzo o la cena.

A colazione, invece del classico latte, potremmo provare anche il kefir, una bevanda caucasica che contiene fermenti lattici e lieviti.

È molto più digeribile del latte, per questo promuove un regolare movimento intestinale, la salute della flora intestinale e riduce i gas. Inoltre, è una fonte notevole di vitamine e minerali, antiossidanti e microrganismi probiotici che potrebbero aiutare a mantenere il fegato sano.