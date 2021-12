Rullo di tamburi per tutti gli appassionati di smartphone perché sta per uscire il modello che cambierà il settore. Come abbiamo visto nei giorni scorsi. Non ci sono ancora i dati sulle vendite hi-tech del lungo Black Friday ma le proiezioni del settore sarebbero buone. Si avvicinano Santa Lucia e Natale e tra i regali più graditi sembrano esserci ancora proprio i cellulari. D’altronde in queste ultime settimane sono attese importanti novità e il mercato offre tantissime offerte allettanti. Squillo di trombe per l’uscita attesissima dai fan dello smartphone rivoluzionario che farà da ponte tra passato e futuro. Sta per uscire a ore un telefono che sa molto di “amarcord” ma con la tecnologia attuale. Vediamo assieme ai nostri Esperti di cosa si tratta.

Torna un’icona degli anni d’oro della telefonia

Quasi tutti i nostri Lettori avranno magari posseduto un telefono pieghevole. Era stata una vera e propria icona, prima con Motorola e poi con le altre aziende. Era comodo, pratico e faceva anche tendenza il telefonino, perché allora non era ancora smartphone, che si chiudeva a guscio. Nato per evitare che partissero le chiamate, è diventato poi un vero e proprio simbolo di quella che allora sembrava la vetta dell’hi-tech. Oggi sorridiamo pensando ai vecchi cellulari e a come ci emozionassero queste novità. Ebbene, prepariamoci a questo punto tra passato e futuro col nuovo modello in rampa di lancio dalla casa emergente Oppo.

Squillo di trombe per l’uscita attesissima dai fan dello smartphone rivoluzionario che farà da ponte tra passato e futuro

All’inizio del 2021 si vocifera ci sia stata una vera e propria lotta nel deposito di brevetti tecnologici. Sembra infatti che l’idea di tornare al cellulare richiudibile sia venuta a diverse multinazionali. Voci di corridoio, confermate dai comunicati stampa, sosterrebbero la vittoria di Oppo sui rivali. Ecco che l’uscita del modello “Find N” brucerebbe la concorrenza delle rivali Samsung, Xiaomi e Huawei. L’ufficializzazione avverrà nelle prossime ore, il 15 dicembre, con la presentazione ufficiale del modello. Verranno svelati il prezzo, le caratteristiche tecniche e il numero di pezzi che verranno lanciati sul mercato. Secondo i primi “rumors”, il modello potrebbe assomigliare a un modello della Samsung. Ma usiamo rigorosamente il condizionale, perché in gioco ci sono brevetti e modelli importanti. Questo articolo si limita a informare sulle novità per i Lettori senza dare giudizi su nessuna marca o azienda del settore.

Approfondimento

Se sei abituato a tenere il telefono acceso sul comodino, sappi a cosa vai incontro