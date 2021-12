Prendersi cura della propria alimentazione è fondamentale per stare bene. Gli esperti consigliano di portare sempre sulla nostra tavola almeno 5 porzioni tra frutta e verdura, ma non è tutto.

Un altro alimento che non dovrebbe mai mancare, per gli ottimi effetti che avrebbe sul nostro organismo è il pesce azzurro. La presenza di omega 3, infatti, farebbe di questi alimenti un vero e proprio toccasana per il nostro corpo.

È per questo che abbiamo svelato che non solo il salmone, ma questi pesci sono una miniera di omega 3 e aiuterebbero a contrastare Alzheimer, demenza e trigliceridi alti.

In particolare, tra questi ce ne sarebbe uno davvero molto sottovalutato. Quando andiamo al supermercato, infatti, tendiamo a comprare sempre i soliti tipi di pesce, escludendone altri ottimi e gustosi. È il caso proprio di questo pesce che, tra le altre proprietà, sarebbe una vera e propria miniera d’oro per il nostro organismo. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Non molti lo comprano ma questo pesce tenerissimo e pregiato vale oro per il nostro benessere

Stiamo parlando della ricciola. Forse in pochi lo sanno, ma questo pesce è una fonte preziosissima di vitamina A e D, di omega 3, di proteine e di sali minerali.

Per questo motivo, la ricciola è, in realtà, un pesce molto più pregiato di quello che si pensa. In più, apporterebbe tantissimi benefici all’organismo, in particolare alla pressione e alla salute cardiovascolare.

Carni magre, salutari e facilmente digeribili

La ricciola non è un pesce molto noto e, tantomeno, molto acquistato. Se solo si conoscessero meglio i suoi effetti benefici, però, probabilmente molti rivaluterebbero questo pesce pregiato e gustoso.

Innanzitutto, bisogna sottolineare quanto le carni della ricciola siano morbide e gustose. Sarebbero anche magre e facilmente digeribili, il che lo renderebbe un buon alimento anche per chi soffre di disturbi gastrointestinali. Nonostante tutte queste caratteristiche, sono ancora poche le persone che consumano la ricciola.

Infatti, non molti lo comprano ma questo pesce tenerissimo e pregiato vale oro per il nostro benessere. Un po’ lo stesso destino di quest’altro pesce che costa pochissimo ma che è ricco di proteine di qualità elevata e grassi buoni.

Incredibile ma vero, aiuterebbe a controllare la pressione

Inoltre, come riporta Humanitas Research Hospital, la ricciola contiene potassio e fosforo, che sarebbero utili per 2 motivi molto importanti. Il primo, infatti, contribuirebbe a mantenere la pressione nella norma, il secondo, invece, aiuterebbe la salute di ossa e denti.

Ne beneficerebbe anche la vista e la salute cardiovascolare

Oltre a questo, la vitamina A presente nella ricciola sarebbe di grande aiuto per la vista e anche per il rafforzamento di ossa e denti. In più, questo pesce è anche fonte di omega 3, che contribuirebbero ad aiutare la salute cardiovascolare.