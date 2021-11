I segni dell’età sanno essere impietosi sul nostro corpo e rimangono impressi come cicatrici. Tra le battaglie più ricorrenti che ogni donna (e uomo) si ritrova ad affrontare c’è quella contro le odiatissime rughe.

Il tempo non ci è amico e col passare degli anni il risultato non può che peggiorare.

Prodotti e lozioni commerciali non si rivelano sempre affidabili, soprattutto quando non abbiamo la certezza di quello che contengono. La scelta migliore verso la quale orientarsi potrebbe allora riguardare le soluzioni naturali.

Forse in pochi se ne rendono conto, ma alcuni prodotti che abbiamo in casa potrebbero offrirci un aiuto importante per aiutarci nella nostra guerra alle rughe. E se per caso non li abbiamo già a disposizione, possiamo facilmente reperirli in qualsiasi supermercato o negozio specializzato.

Proprio con gli ingredienti naturali vogliamo mostrare come realizzare da casa in pochi passi delle straordinarie creme per il viso. In ogni caso, non è detto che non riescano a farci riavere anche mani lisce e levigate. Vediamole qui, con alcuni consigli per un viso sempre giovane e in forma.

Piccole dritte per una pelle sana e distesa

Per una pelle giovane e bella da sfoggiare ci sono alcune semplici accortezze quotidiane da rispettare. La prima regola è universale e vale anche per la salute della pelle. Dobbiamo idratarci regolarmente, ogni giorno. L’acqua apporta benefici all’intero organismo ed è una valida alleata della nostra bellezza.

Alle abbondanti dosi di liquidi dovremmo aggiungere un riposo regolare. Occhio anche a come dormiamo la notte. Evitiamo di schiacciare la faccia contro il cuscino, ma preferiamo una posizione a pancia in su.

La mattina, procuriamoci qualche minuto per eseguire alcuni semplici esercizi facciali. Aiuteranno a distendere la pelle del viso e contrastare le rughe.

Per aiutarci a combattere le rughe e ringiovanire la pelle possiamo provare queste 3 creme naturali nutrienti

Il primo rimedio che darà conforto alla nostra pelle è la curcuma, nota per il suo effetto antietà. Ci basterà procurarci un cucchiaio di yogurt naturale. A questo ne mischiamo mezzo di curcuma e poche gocce di limone.

Applichiamo sul viso massaggiando delicatamente. Lasciamo agire per 30 minuti, poi sciacquiamo tutto con una spugnetta umida senza sfregare.

Crema all’uovo

Per godere dell’effetto uniformante dell’uovo, dovremo mescolare al tuorlo un cucchiaino di miele, uno di olio di oliva e due di yogurt naturale. Aspettiamo 10 minuti, poi distribuiamo il composto sul viso lasciandolo agire per mezzora.

Crema all’olio di cocco e cera d’api

Misceliamo una piccola dose di entrambi gli ingredienti con qualche goccia di olio di rosa. Applichiamo con movimenti circolari e delicati della mano sulle zone interessate e lasciamo agire per un po’. Perfetta per pelli secche o miste.

Dunque, per aiutarci a combattere le rughe e ringiovanire la pelle possiamo provare queste 3 creme naturali nutrienti.