Il tempo passa e il nostro viso mostra i segni del tempo, le rughe. Esistono in commercio molte creme anche abbastanza costose, ma esiste un rimedio naturale molto efficace. La crema alla curcuma è adatta sia per l’uomo che per la donna. Inoltre, non farà piangere il vostro portafoglio e non contiene agenti chimici che possono essere pericolosi, completamente naturale.

Benefici della curcuma sulla pelle

Prima di descrivere come preparare la crema alla curcuma fatta in casa contro le rughe, rimedio naturale ed economico, analizziamo i suoi benefici.

La curcuma è una spezia dalle mille proprietà, ricavata dalla radice della pianta curcuma longa. Questa pianta è molto diffusa in India e il suo colore giallo inteso è spesso paragonato all’importanza dell’oro. Una spezia preziosa per i tanti benefici attribuiti.

Questa spezia è molto usata nella cucina indiana ed è il componente principale delle mix di spezie note come il curry.

Il curry è molto usato nelle ricette a base di pollo.

Perché utilizzare la curcuma per combattere le rughe? Il colore giallo intenso della curcuma è dovuto alla presenza della curcumina. Si tratta di una sostanza che ha un forte potere antiossidante e antinfiammatorio. Il suo potere antiossidante è indicato per proteggere la pelle dai segni del tempo (rughe) e dai danni dei raggi solari.

Inoltre, la curcuma ha un effetto riequilibrante della microflora intestinale e favorisce la digestione.

Come preparare la crema alla curcuma fatta in casa contro le rughe, rimedio naturale ed economico

Abbiamo parlato dei benefici della curcuma sulla pelle e soprattutto per combattere i segni del tempo sul viso. Ecco come preparare una crema alla curcuma contro le rughe.

Mescolare in una ciotola preferibilmente di vetro un cucchiaio di curcuma, uno di yogurt bianco e qualche goccia di limone. Mescolare bene finché il composto non è omogeneo. Il suo colore oro già si presenta gradevole alla vista. Cospargere il visto con la crema ottenuta e tenerlo in posa per circa venti minuti.

Risciacquare con acqua tiepida. L’effetto è subito visibile, la pelle risulta liscia, distesa e luminosa.