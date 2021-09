Le usiamo per fare mille cose ogni giorno e le mettiamo costantemente alla prova, per questo si possono rovinare e deteriorare. Le mani sono la parte del corpo che più spesso entra in contatto con agenti e prodotti che le possono screpolare. Ne sono un esempio il freddo pungente a cui ci sottoponiamo in inverno e alcune tipologie di detersivi per piatti.

Per migliorare le condizioni della nostra pelle potremmo sfruttare il potere nutriente di alcuni alimenti, su tutti questo dolce frutto di stagione. Ma per fare tornare come nuove le nostre mani e non restare in imbarazzo quando le si mostra ad altri, ci vuole un’alternativa inaspettata. Parliamo di un rimedio della nonna, tanto utile quanto efficace all’occorrenza, che ci stupiremo di avere già a nostra disposizione in casa.

Mani screpolate finalmente lisce e levigate con questo ingrediente presente nella cucina di molti

Quante volte abbiamo imparato come ciò che teniamo nella dispensa o in frigorifero ci può aiutare per problemi di ben altro genere? Ecco perché il latte freddo può diventare la nostra arma migliore per risolvere un problema comune con gli abiti che indossiamo. Allo stesso modo, possiamo fare ricorso a un altro prodotto che impieghiamo sovente per insaporire i nostri piatti. Avremo le mani screpolate finalmente lisce e levigate con questo ingrediente presente nella cucina di molti: la senape.

Effettuare un trattamento a base di senape è davvero semplice e veloce. Anche se potrebbe sembrare strano, può aiutarci e non poco. Tutto ciò che dovremo fare è preparare un maniluvio a base di senape e acqua. L’ideale sarebbe quello di applicarlo giusto prima di coricarsi a letto, in modo tale che possa agire senza intoppi.

Facciamo scaldare un litro di acqua in una pentola, quindi spegniamo la fiamma e vi diluiamo un paio di cucchiai di senape in polvere. Mescoliamo bene, poi vi immergiamo le mani, tenendole in ammollo per circa 15 minuti. Terminato il maniluvio, ci asciughiamo e applichiamo una lozione idratante. Ecco il trattamento totalmente naturale che ridarà elasticità e morbidezza alle nostre mani.

Una soluzione rapida e a portata di mano per mettere fine alle unghie sporche e ingiallite

Se l’uso insistente dello smalto o altri prodotti per le unghie le ha fatte ingiallire, possiamo ricorrere a un rimedio intelligente. Basterà applicare un po’ di dentifricio sulla parte sporca con l’ausilio di uno spazzolino e sfregare bene. Facciamo agire per qualche minuto, poi togliamo tutto sciacquandoci sotto l’acqua corrente.